Reazione a Catena, le Nonno Rock inarrestabili. Pino Insegno si complimenta

Le Nonno Rock, dopo aver battuto le Pappardelle, sono inarrestabili. E Pino Insegno si complimenta.

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IPA Pino Insegno

Reazione a Catena va in scena lunedì 21 settembre, ma in “formato ridotto”. Il programma condotto da Pino Insegno infatti è tornato su Rai Uno, ma con oltre mezz’ora di ritardo per lasciare spazio a Tutti a scuola l’appuntamento che ha lo scopo di inaugurare il nuovo anno scolastico, celebrando il momento con un discorso di Sergio Mattarella rivolto agli studenti.

Reazione a Catena, le Nonno Rock conquistano tutti

Condotto da Eleonora Daniele, Tutti a scuola è andato in onda dall’istituto omnicomprensivo Sergio Marchionne di Amatrice. Lo scopo? Festeggiare l’inizio dell’anno scolastico con una cerimonia emozionante, realizzata con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

L’appuntamento ha inevitabilmente tolto spazio a Reazione a Catena, portando ad una riprogrammazione del palinsesto di Rai Uno. La trasmissione è andata in onda alle 19:00 anziché alle 18:40. A salutare il pubblico, come di consueto, Pino Insegno, che ha svelato la possibilità di seguire tutta la puntata su Rai Play, la piattaforma di streaming multimediale gratuita dell’azienda di viale Mazzini.

“Abbiamo seguito il discorso di Sergio Mattarella per inaugurare il nuovo anno scolastico – ha svelato Insegno – Nel frattempo noi abbiamo continuato a giocare, potete seguire la puntata su Rai Play”.

Poco dopo ha presentato le nuove squadre, da una parte I Robertini, dall’altra le campionesse Nonno Rock che hanno battuto le Pappardelle. La gara è stata ricca di colpi di scena, con un testa a testa che è terminato con la vittoria delle Nonno Rock che sono approdate all’Ultima Catena giocando per 146mila euro.

Riconfermate campionesse, le tre concorrenti sono arrivate all’ultimo gioco dove hanno trionfato, indovinando la parola “ammonizione”. “Due su due, si tenta già da adesso un record!”, ha esultato Pino Insegno, complimentandosi con le concorrenti.

Le Pappardelle fuori da Reazione a Catena

Dopo ben 48 puntate in cui avevano dominato la trasmissione di Rai Uno, le Pappardelle sono state battute dalle Nonno Rock. Il gruppo è formato dalle gemelle Lidia e Arianna Marvulli e dalla cugina Martina Loverre. Le tre ragazze sono originarie di Gravina di Puglia e il loro nome è stato scelto per omaggiare il nonno.

Rapide e preparatissime, le Nonno Rock hanno vinto contro le grandi campionesse, superandole proprio a L’Intesa Vincente, il gioco in cui si erano dimostrate più forti.

Le Pappardelle si sono congedate con un lungo post pubblicato su Instagram in cui hanno ringraziato Pino Insegno. “Purtroppo la nostra esperienza finisce oggi e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo – hanno scritto -. Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti”.

“Ci teniamo a prenderci un momento – hanno aggiunto le tre amiche fiorentine – per ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi”.

Infine hanno concluso: “Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale. Grazie a tutti di aver fatto parte di questo lungo viaggio”.