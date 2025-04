Fonte: IPA Elodie

È ufficiale: il cast del più grande evento gratuito di musica live in Italia è stato finalmente svelato in conferenza stampa a Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Radio Italia Live – Il Concerto torna giovedì 30 maggio 2025 in Piazza Duomo con un parterre di stelle che rappresenta perfettamente lo spirito della musica italiana contemporanea, in tutte le sue sfumature.

A presentare l’evento è stato proprio il primo cittadino, che ha ricordato quanto la musica abbia il potere di unire, soprattutto in un momento storico segnato da divisioni: “La musica è una cosa straordinaria che mette d’accordo tutti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un evento che, ormai da tredici anni, trasforma il cuore di Milano in un grande palco a cielo aperto.

Accanto a lui, l’assessore Tommaso Sacchi ha evidenziato il valore simbolico e culturale dell’iniziativa, ringraziando Radio Italia per aver investito con coraggio e continuità su un progetto che, partito come un’idea visionaria di Mario Volanti, si è consolidato negli anni come appuntamento imperdibile nel calendario della musica dal vivo.

Il cast di Radio Italia Live – Il Concerto

A rappresentare simbolicamente gli artisti presenti in conferenza c’era Marco Masini, che ha raccontato con emozione il suo legame con Milano e con la squadra di Radio Italia: “Sono onorato di essere in questo cast fortissimo. Sono particolarmente legato a questo percorso e a tutti gli amici che mi hanno accompagnato. Nel cast ci sono ragazzi che ho visto crescere, come Achille Lauro e Lucio Corsi, e c’è il mio nuovo amico Fedez, oltre a tanti altri grandi artisti che stimo”.

E in effetti, l’elenco è di quelli che fanno brillare gli occhi: nomi storici accanto a nuovi fenomeni, pop, rap, cantautorato, eclettismo e qualità. Il cast è un perfetto spaccato del panorama musicale italiano odierno, con i nomi più ricercati degli ultimi anni. Tra questi Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari.

L’orchestra, il cuore musicale del concerto

Anche quest’anno, tutti gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori. Sarà proprio l’orchestra ad aprire la serata con la celebre sigla composta da Saturnino, diventata negli anni un vero e proprio inno del concerto. Un elemento, quello dell’orchestra, su cui l’editore e presidente di Radio Italia Mario Volanti ha posto particolare enfasi: “Abbiamo iniziato 13 anni fa con questa avventura. È un evento unico, costruito sulla musica e attorno alla musica”.

L’anima live e l’interazione tra artisti e pubblico rimangono il tratto distintivo dell’evento, una formula che ha dimostrato di funzionare e di attrarre ogni anno una platea sterminata, non solo fisicamente presente in piazza ma anche collegata da ogni parte d’Italia e del mondo.

I conduttori

A condurre la serata ci sarà la squadra storica delle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Paoletta, Enzo Miccio ed Emiliano Picardi. Una conduzione corale, dinamica, che accompagna il pubblico tra un’esibizione e l’altra con professionalità e leggerezza.

Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv, Sky Uno, TV8, NOW e in streaming su radioitalia.it, oltre che su app ufficiali e smart speaker. Sui social, l’evento vivrà minuto per minuto con contenuti esclusivi, retroscena, curiosità e l’hashtag ufficiale #rilive. Il backstage sarà affidato a Cecilia Cantarano, che porterà l’energia di TikTok tra le quinte del palco. La tappa milanese sarà solo la prima: il 27 giugno, infatti, Radio Italia Live accenderà anche il Foro Italico di Palermo, con un secondo grande cast che verrà annunciato nelle prossime settimane. Una doppia festa per celebrare la musica italiana dal vivo, gratuita e per tutti.