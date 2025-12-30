Programmi tv 31 dicembre 2025: cosa guardare a Capodanno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La notte di Capodanno è alle porte e come ogni anno la televisione italiana si prepara a festeggiare insieme al pubblico con programmi speciali, show dal vivo, film per tutti i gusti e appuntamenti classici per accogliere il nuovo anno. Dalla notte di San Silvestro di Rai 1 alla musica dal vivo di Canale 5, passando per film, animazione e intrattenimento per famiglie, dal 31 dicembre 2025 ai primi giorni del 2026 saranno tante le proposte a disposizione.

Cosa guardare in tv a Capodanno

La serata del 31 dicembre 2025 sarà caratterizzata da grandi appuntamenti in prima serata su tutti i principali canali. Su Rai 1 torna l’atteso evento L’Anno che Verrà, in diretta dal lungomare di Catanzaro con Marco Liorni alla conduzione. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico dalle 21:00 circa fino a dopo la mezzanotte con musica, ospiti live e momenti di festa per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 in grande stile.

Per chi preferisce un Capodanno all’insegna della musica pop e dell’intrattenimento, Canale 5 propone Capodanno in Musica in diretta da Piazza Libertà a Bari, con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione. La trasmissione promette un cast di artisti pronti a far ballare e cantare fino alle prime ore del nuovo anno.

Per chi ama i film, Rai 2 propone classici dell’animazione come Lilli e il Vagabondo, mentre Rete 4 punta su Capodanno a New York, una commedia perfetta per restare in tema con la serata. Anche Italia 1 propone titoli iconici per tutta la famiglia. Non mancano alternative per chi ama le commedie o i film d’autore. Su Rai 3 si potrà seguire The Palace, una pellicola ambientata alla vigilia del nuovo millennio, mentre altri canali propongono film cult e programmi vari già dalle prime ore della serata.

La programmazione da Capodanno al 6 gennaio

La festa non si conclude con la notte di Capodanno. La settimana successiva, fino all’Epifania, offrirà infatti una programmazione televisiva ricca e pensata per intrattenere tutta la famiglia, accompagnando gli spettatori nei primi giorni del nuovo anno. Già il 1° gennaio 2026, Rai 1 propone il tradizionale Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, un evento musicale di grande eleganza che vedrà esibirsi orchestre e solisti internazionali. La serata è perfetta per chi ama la musica classica e desidera iniziare l’anno in modo raffinato e suggestivo.

Nei giorni successivi Rai 1 proporrà una selezione di film per tutta la famiglia e speciali dedicati ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Tra i titoli in programma ci saranno La mia vita è uno zoo, Il giorno più bello del mondo con Alessandro Siani, e Il talento del calabrone, commedie capaci di strappare sorrisi e intrattenere grandi e bambini. Non mancheranno anche film drammatici come Il colibrì e Il primo giorno della mia vita, per chi ama storie più intense e riflessive.

Canale 5 proporrà invece un mix di prime visioni e speciali festivi. Tra i titoli più attesi ci saranno il film Santocielo, la fiction Francesca Cabrini, e la commedia Un Natale al Sud. La rete dedicherà anche alcune serate a maratone di film cult italiani come Natale a Miami e Natale sul Nilo, perfetti per il pubblico che cerca un intrattenimento leggero e spensierato.

Italia 1 e Rai 2 continueranno a proporre film cult, titoli di animazione e maratone di serie TV. Italia 1 sarà la scelta ideale per adolescenti e giovani con pellicole come Jurassic World – Il Dominio, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Matrix Resurrections. Rai 2 affiancherà film per famiglie come Encanto, Sing 2 – Sempre più forte e Luca, insieme a programmi di intrattenimento leggero.

Rete 4 dedicherà alcune serate a film cult e grandi classici, come Non ci resta che piangere e Vacanze di Natale, ideali per gli amanti delle storie intramontabili. Rai 3 proporrà titoli selezionati per gli appassionati di cinema d’autore e documentari, tra cui The Palace, Il colibrì e documentari musicali o culturali.

