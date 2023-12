Palinsesto di Canale 5 stravolto in occasione delle festività natalizie: le modifiche interesseranno sia la fascia del daytime sia quella del prime time

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Palinsesto Mediaset stravolto in occasione del Natale 2023, che ricade di lunedì 25 dicembre. Le modifiche interesseranno sia la fascia del daytime sia quella del prime time. Gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi dovranno fare a meno di Uomini e Donne e Amici, tra i format più amati del piccolo schermo che non torneranno prima del nuovo anno. Cancellato anche l’appuntamento con il Grande Fratello di Alfonso Signorini che per le festività natalizie andrà avanti con una sola diretta a settimana.

Programmazione Mediaset Natale 2023: quando tornano in onda Uomini e Donne e Amici

Uomini e Donne e Amici, tra le trasmissioni più amate e seguite di Maria De Filippi, non andranno in onda su Canale 5 lunedì 25 dicembre. In pausa anche le soap opera Beautiful e Terra Amara. Subito dopo il Tg5 delle 13.00 è infatti prevista la replica del concerto Buon Natale anche a te con protagonista Elisa. Insieme alla cantante friulana, che di recente ha annunciato una lunga pausa, diversi ospiti.

Tra i tanti: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti. Previsti inoltre contributi speciali da parte di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.

Quando torneranno in onda Uomini e Donne e Amici? L’appuntamento è per il 2024. Dopo l’ultima puntata di venerdì 22 dicembre gli show si prenderanno un periodo di pausa di circa due settimane. Uomini e Donne e Amici riprenderanno solo dopo l’Epifania, ovvero lunedì 8 dicembre. Entrambi saranno sostituiti da alcuni film e serie tv dedicate sul Natale.

Programmazione Mediaset 25 dicembre 2023: il Grande Fratello non va in onda

Non solo daytime: sono previsti importanti cambiamenti anche per quanto riguarda il prime time di Canale 5. Lunedì 25 dicembre non ci sarà la diretta del Grande Fratello con Alfonso Signorini sebbene il reality show sia stato allungato da Mediaset fino al prossimo marzo. Al suo posto sarà trasmesso la 31esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, presentato da Federica Panicucci.

Nell’incantata atmosfera natalizia dell’Auditorium della Conciliazione di Roma si esibiranno artisti di grande prestigio. Saliranno sul palco: Christopher Cross, Joss Stone, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Giusy Ferreri, Raiz, storica voce degli Almanegretta, Marcella Bella, Alex Britti, Gemelli di Guidonia, Matteo Romano, il tenore rumeno Alin Stoica e Viktoria Modesta, performer che ha fatto della sua disabilità arte. L’aria di festa sarà assicurata dal Virginia State Gospel Choir e dal Piccolo Coro Le Dolci Note. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’ Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Il richiamo alla solidarietà sarà ancora una volta garantito da un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”, paese purtroppo noto per il dramma dei “bambini soldato” (di cui il 30% bambine), la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà. Il progetto, che i telespettatori potranno sostenere attraverso una donazione al numero solidale 45594, si pone l’obiettivo di proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone, attraverso la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul.

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, oltre 470 grandi talenti hanno illuminato il palco della kermesse, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. Grazie alle campagne promosse nelle ultime 6 edizioni, sono stati raccolti circa 1.500.000 euro, fondi preziosi destinati a sostenere progetti solidali in ogni parte del mondo. Quando tornerà in onda il Grande Fratello? La prossima diretta è prevista sabato 30 dicembre.