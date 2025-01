Pooh, Noi Amici per Sempre, le pagelle: Il Volo da brividi (10), il ricordo di Negrini e D’Orazio (10)

Noi amici per sempre non è stato solo un concerto dei Pooh, ma un viaggio nei ricordi tra i grandi successi di una band che ha fatto la storia della musica italiana

Fonte: Ufficio stampa Mediaset I Pooh con Michelle Hunziker

Pooh, Noi Amici per Sempre. Non solo un’esclusiva di Canale 5, ma l’occasione per i tantissimi fan della storica band per ripercorrere i grandi successi di un gruppo che “ha scritto pagine indelebili nella storia della musica italiana”, come ha giustamente sottolineato Michelle Hunziker. Alla conduttrice di origine svizzera è stata affidata la guida di una serata speciale come questa, nella suggestiva cornice di piazza San Marco a Venezia. Splendida nel suo abito bianco, Michelle ha guidato il pubblico tra canzoni indimenticabili e grandi ospiti.

Il look di Michelle Hunziker, 10 e lode

Non appena è salita sul palco allestito in piazza San Marco a Venezia, Michelle Hunziker ha letteralmente portato una grande luce sul pubblico presente. Merito del suo inconfondibile sorriso, ma soprattutto dell’abito bianco che ha scelto di indossare per l’occasione. Si tratta di uno splendido modello monospalla con dettagli cut out che lasciano scoperti spalle e addominali, con spacco sulla gamba destra e tessuto tempestato di piccoli brillanti.

Per un look così “importante”, non sono serviti ulteriori orpelli. Michelle ha optato per un raccolto molto semplice, come il make up con smokey eye e rossetto dai toni naturali. Il modo migliore per mettere in risalto la sua bellezza che non ha bisogno di “aiutini”. Davvero stupenda.

La reunion di Patty Pravo e Riccardo Fogli, voto: 7

Dopo i primi brani, il concerto dei Pooh ha vissuto uno dei suoi momenti più “divertenti”. La divina Patty Pravo è salita sul palco per cantare Noi due nel mondo e nell’anima, al fianco di Riccardo Fogli. “Felice di essere qui con i miei amici, non potevo mancare”, ha commentato parlando con la conduttrice che ha colto la palla al balzo per tornare indietro nel tempo alla “scandalosa” vicenda che li ha visti protagonisti ormai decenni or sono.

“Il vostro amore ha cambiato le sorti dei Pooh. Hanno cercato di tenerlo nascosto. (…) Ma che casino avete fatto?”, ha chiesto la Hunziker davanti a un visibilmente imbarazzato Fogli che ha commentato: “Tengo caldo”. “Ci siamo voluti bene, siamo andati via e poi siamo tornati”, ha risposto la Pravo. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian sono rimasti impassibili di fronte alla scenetta. “Se ne sta andando ancora una volta?”, ha chiesto la Hunziker mentre Fogli accompagnava fuori dal palco la sua ex fiamma. ”Speriamo di no”, ha risposto Facchinetti. Dopo tanti anni scherzarci su non fa poi male.

Il ricordo di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, voto: 10

Quella dei Pooh è una storia di amicizia, di anime che si sono incontrate all’insegna dell’amore per la musica ma anche della capacità di mettere in note e parole emozioni, sentimenti, amore. “Tu non sei solo un grande compositore e musicista, tu componi anche con le emozioni. Avete raccontato delle storie in cui ci avete fatto emozionare ma soprattutto innamorare“, ha detto Michelle parlando con Roby Facchinetti.

Il cantautore e tastierista della band a questo punto ha colto la palla al balzo per ricordare due persone che hanno fatto parte della storia dei Pooh: Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. “Questa sera ci sono anche loro“, ha detto un emozionatissimo Facchinetti, scatenando l’applauso scrosciante del pubblico.

Valerio Negrini è stato uno dei fondatori dei Pooh, dapprima batterista e a volte voce solista, poi dal 1971 paroliere e autore di alcuni degli storici successi della band, da Piccola Katy a Pensiero, fino a Tanta voglia di lei. Negrini è venuto a mancare nel 2013. Stefano D’Orazio è diventato batterista dei Pooh proprio prendendo il suo posto, anche lui facendo la storia. La sua morte nel 2020 ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi grandi amici.

Sono stati tanti i momenti dedicati a D’Orazio, ma il più emozionante senza dubbio è arrivato quando i Pooh hanno cantato Dimmi di sì, brano scritto proprio dal compianto batterista. Un tributo che ripropongono a ogni concerto, proiettando sul grande schermo in fondo al palco un video-collage che lo mostra intento a cantare e suonare il suo strumento.

Il Volo da brividi con Pierre, voto: 10

Da brividi la performance dei Pooh insieme ai tre tenori de Il Volo – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – sulle note di Pierre, uno dei brani più iconici della band. Scritto dal compianto Valerio Negrini e musicato da Roby Facchinetti, Pierre è stato tra i primi brani a parlare apertamente di omosessualità in un’epoca, gli anni ’70, nella quale era considerato un tabù. “All’epoca era un discorso molto delicato – aveva raccontato Facchinetti in un’intervista -. Pensando alla musica, mi dissi che ci voleva qualcosa che riuscisse a trasmettere delicatezza e sensibilità. Ci sono voluti un paio d’anni perché nascesse la musica giusta, e quando è venuta fuori ne ho parlato con Valerio, che ha rivestito di parole meravigliose quei suoni”.

Due generazioni distanti anagraficamente, ma unite dall’amore per la musica e da quello del pubblico. Il Volo hanno colto l’occasione per ringraziare i Pooh: “Noi abbiamo iniziato nel 2009 e i Pooh sono stati i primi a credere in noi. Abbiamo cantato Pierre per la prima volta nel 2014, quando in Italia non eravamo così famosi. Grazie per aver creduto in noi sin dal principio”, ha detto Ginoble. “Ci teniamo a ringraziarvi pubblicante per l’affetto che ci dimostrate sempre. Non siete solo dei grandi artisti, ma anche delle grandi persone”, ha aggiunto Barone.

Elena D’Amario emozionante sulle note di Parsifal, voto: 8

Non ha bisogno di presentazioni la splendida Elena D’Amario, danzatrice tra le più amate dal pubblico, abituato a vederla tra gli insegnanti del talent Amici di Maria De Filippi. Sul palco di piazza San Marco è stata emozionante, come sempre: i Pooh l’hanno voluta per danzare sulle note di Parsifal, altro brano iconico che ha segnato la svolta musicale della band, che ha dimostrato di non essere grande anche nel genere Prog. In coppia con Alessandro Cavallo (altro ex Amici) ha dato vita a un passo a due romantico e intenso, tra le potenti note degli strumenti e giochi di fuoco.