Anticipazioni Il Volo – Natale ad Agrigento, il suggestivo concerto in onda su Canale 5

Fonte: IPA Il Volo in concerto

Se n’è parlato tanto e finalmente il grande giorno è arrivato. Il Volo arriva su Canale 5 con il suo Natale ad Agrigento, il suggestivo concerto delle feste con una scaletta interamente dedicata. L’evento è stato registrato la scorsa estate – non senza polemiche – ai piedi del Tempio della Concordia nella Valle dei Templi, tra i luoghi più straordinari della Sicilia e della città che è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2025.

Quando va in onda il concerto di Natale de Il Volo

Una Vigilia speciale questo 24 dicembre. Ad accompagnare la tradizionale cena in famiglia ci pensa Il Volo, trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Con le loro voci sono pronti a intonare con coro e orchestra i tradizionali brani natalizi sia italiani che stranieri, come Tu scendi dalle stelle e Feliz Navidad, ma anche alcuni tra i loro più celebri successi come Grande Amore, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015, e Capolavoro, portata in gara nel 2024.

“Abbiamo avuto l’occasione di cantare più volte per Natale, ma questo ha qualcosa di speciale e unico – ha detto Ginoble in occasione dell’ultima ospitata a Verissimo -. È la prima volta che viene fatto un concerto lì, in quel posto particolare. Quest’anno ci siamo impegnati a raccontare le canzoni di Natale, ci sono storie che non si sanno di canzoni famosissime”.

L’appuntamento è per martedì 24 dicembre a partire dalle 21.20 su Canale 5 con uno spettacolo suggestivo ed emozionante, registrato la scorsa estate ai piedi del Tempio della Concordia di Agrigento, illuminato per l’occasione con un gioco di luci. Il concerto è prodotto per Rti da Il Volo srl, da un’idea di Michele Torpedine e Barbara Vitali.

La registrazione dell’evento tra polemiche e ironia

Se n’è parlato tanto negli scorsi mesi, tra polemiche e ironia. L’evento è stato registrato, infatti, già lo scorso 31 agosto quando in Sicilia, com’è consuetudine, le temperature estive raggiungono livelli piuttosto consistenti. In vista della messa in onda della Vigilia, il pubblico presente era stato invitato a indossare un dress code ben preciso, abiti invernali per l’esattezza – “preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”, si leggeva nella nota ufficiale – volti a restituire l’atmosfera natalizia necessaria per la successiva messa in onda.

Le polemiche non sono mancate neanche a proposito dei costi dell’evento, fortemente voluto dalla Regione Siciliana per promuovere Agrigento da qualche mese eletta Capitale Italiana della Cultura 2025. Polemiche che hanno lasciato spazio all’ovazione del pubblico presente che, come anticipato da Ansa alla fine della registrazione, è rimasto piacevolmente colpito dal talento del trio e da una location unica nel suo genere.

Dove vedere Il Volo – Natale ad Agrigento

Il Volo – Natale ad Agrigento va in onda su Canale 5 ma è possibile seguire la “diretta” streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, come sempre. Contestualmente alla registrazione del 31 agosto, Il Volo si è esibito in un secondo concerto (non natalizio) il giorno successivo interamente in lingua inglese per la Pbs (Public Broadcasting Service), che lo trasmette in tutti gli Stati Uniti da fine novembre e per tutto il 2025.