Fonte: Ansa Daniele Scardina

Si conclude il ciclo di interviste inedite di Verissimo con l’ultima puntata prima delle feste natalizie in onda il 22 dicembre. Silvia Toffanin ci terrà comunque compagnia con le Storie che ha proposto in questa prima parte di stagione, ma per le repliche c’è ancora tempo. Come di consueto, la puntata della domenica è ricca di ospiti ma anche di emozioni, come quelle che accompagnano Daniele Scardina e la sua mamma, al suo fianco ogni giorno dopo l’emorragia cerebrale a seguito della quale ha rischiato di perdere la vita. Ma chi sono gli ospiti dell’appuntamento festivo prima di Natale?

Verissimo, le anticipazioni del 22 dicembre

Come abbiamo anticipato, in studio da Silvia Toffanin torna Daniele Scardina. L’ex pugile, conosciuto anche come King Toretto, sta provando a ricostruire la sua vita dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito nel 2023 e che gli ha fatto rischiare la vita. Pare inoltre che il trauma sia scaturito proprio dalla sua professione di boxeur, per i troppi colpi subiti sul capo, ma ogni considerazione oggi appartiene al passato. Con grande coraggio ha infatti deciso di andare avanti e non fermarsi, supportato dalla famiglia che non ha mai smesso di stargli a fianco. Domenica 22 dicembre ci sarà anche la mamma, la donna che non l’ha mai lasciato solo nonostante le grandissime difficoltà incontrate in questi mesi.

E ancora, grande attesa per gli artisti de Il Volo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto raggiungono Verissimo per parlare del concerto di Natale in onda il 24 dicembre su Canale5 e registrato ad Agrigento in estate. Il Volo – Natale ad Agrigento non aveva mancato di scatenare una serie di polemiche. L’evento si è infatti tenuto nei mesi estivi e aveva richiesto al pubblico un abbigliamento consono nonostante le temperature elevate, proprio per mimare il fatto che si fosse sotto Natale. Ora l’attesa è finita e ne potremo vedere presto il risultato su Canale5 nella serata della Vigilia di Natale.

Gli altri ospiti

Alla corte di Silvia Toffanin anche Gerry Scotti, fresco di stampa del suo ultimo libro quella volta e in pausa dalla tv in vista del ritorno di Avanti un altro che mette in pausa La ruota della fortuna, ed Eleonora Giorgi. L’attrice è ormai ospite fissa della trasmissione e torna in collegamento per raccontare della bellissima festa di Natale che si è tenuta con qualche giorno in anticipo alla presenza della famiglia al completo e dell’amato nipotino Gabriele, avuto dal secondo figlio Paolo Ciavarro e dalla moglie Clizia Incorvaia.

Spazio anche ad Amici di Maria De Filippi con la ballerina e coreografa Elena D’Amario, storico volto del programma e star internazionale da moltissimi anni, e Arianna David. L’ex Miss Italia è pronta a raccontare la sua storia, fatta di grandi gioie ma anche di ferite che fanno fatica a rimarginarsi. Nota la sua lotta all’anoressia, che sta combattendo ormai da anni, ma ha deciso di non arrendersi.

Quando e dove seguire Verissimo

L’ultima puntata inedita di Verissimo va in onda il 22 dicembre dalle 16 su Canale5. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La trasmissione è presente anche sulla piattaforma Mediaset Infinity ed è fruibile anche nei giorni successivi.