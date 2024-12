Come cambia la programmazione Mediaset a Natale e Capodanno

Fonte: IPA Federica Panicucci conduttrice del concerto di Natale Mediaset

Le festività natalizie si avvicinano e, come ogni anno, Mediaset ha preparato una programmazione ricca e variegata per accompagnare il pubblico durante le giornate più attese dell’anno.

Canale 5, Italia 1 e Rete 4, insieme alle reti tematiche, offrono un mix perfetto di film, musica, speciali e tanto intrattenimento. Scopriamo con quali programmi potremo passare le feste.

La programmazione di Canale 5 a Natale e Capodanno

Quest’anno, la programmazione di Mediaset per Natale e Capodanno offre una varietà di contenuti per tutte le età e i gusti. Canale 5 si distingue per la sua programmazione all’insegna della musica, dei grandi eventi e del cinema.

La sera della Vigilia, il 24 dicembre, in programma una serata evento con Il Volo – Natale ad Agrigento, uno speciale musicale per immergersi nell’atmosfera natalizia. Il 25 dicembre, invece, Federica Panicucci conduce la 32ª edizione del Concerto di Natale dall’Auditorium Conciliazione di Roma, mentre il 26 e 27 dicembre, in prima visione assoluta, viene trasmesso il film in due parti Il conte di Montecristo, con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino.

La notte del 31 dicembre si accende con Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, seguito dal remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg. Per iniziare il nuovo anno, il 1° gennaio, in seconda serata, va in onda l’anteprima esclusiva del film A Capodanno tutti da me, con Massimo Boldi. I primi giorni del nuovo anno accolgono poi appuntamenti dedicati allo sport e alla musica, come la Supercoppa Italiana con le due semifinali previste il 2 e il 3 e il 6 gennaio, la finale il giorno della Befana e il concerto dei Pooh Amici X sempre programmato il 4 gennaio insieme a Michelle Hunziker.

In day-time, Francesco Vecchi è alla guida di Mattino Cinque News e Dario Maltese conduce Pomeriggio Cinque News. Domenica 22 e 29 dicembre e 5 gennaio, infine, tre puntate speciali de L’Arca di Noè, la storica rubrica del Tg5.

Italia 1 e Rete 4, i programmi delle feste

La prima serata di Italia 1 sceglie invece di dare spazio ai classici delle feste. Il 24 dicembre torna l’immancabile appuntamento con Una poltrona per due, un cult natalizio amato da tutte le generazioni. Il 25 dicembre è invece il momento di Miracolo nella 34ª strada, un super-classico perfetto per tutta la famiglia, mentre il 26 dicembre viene trasmesso Mrs. Miracle – Una tata magica, ideale per sognare insieme ai più piccoli.

Rete 4 bilancia intrattenimento e informazione, offrendo una programmazione che alterna serate romantiche e approfondimenti. Continua l’appuntamento con Giuseppe Brindisi che conduce Zona Bianca. Il 25 dicembre, il pubblico può godersi due film che celebrano l’amore nelle sue mille sfaccettature: Notting Hill e Love Actually. L’access prime-time è invece di Francesca Barra e Roberto Poletti con 4 di sera. Nel day-time, dal lunedì al venerdì, appuntamento con Diario del Giorno.

Le reti tematiche

Anche le reti tematiche Mediaset si fanno notare per una programmazione che soddisfa tutti i gusti. Iris propone, dal 24 al 26 dicembre, la rassegna Un Natale geniale con film come La Teoria del Tutto, Creations, L’uomo che vide l’Infinito, Genius, Radioactive e Steve Jobs. Per Capodanno, invece, va in onda la maratona Maghi a Capodanno con titoli come The Prestige e Magic in the Moonlight.

Sul canale 20, la trilogia de Il Signore degli Anelli (in versione integrale) tiene compagnia al pubblico il 24, 25 e 26 dicembre, mentre la notte del 31 è dedicata a Capodanno a fumetti con pellicole come Watchmen, V per Vendetta, Kick-Ass 2 e Wanted – Scegli il tuo destino.

Cine34 il 25 dicembre trasmette Indovina chi viene a Natale?, seguito da uno speciale su Enrico Vanzina, e, per Capodanno, propone la maratona Botti di Capodanno con cult come Febbre da cavallo – La Mandrakata, In questo mondo di ladri, Il grande botto e Festa di Capodanno. Spazio poi agli approfondimenti e documentari sul canale Focus e agli episodi natalizi delle serie crime più amate su TopCrime.