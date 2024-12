Anticipazioni de Il Concerto di Natale, chi sono le star dell’evento condotto da Federica Panicucci

Il "Concerto di Natale", condotto da Federica Panicucci, va in onda il 25 dicembre in prima serata su Canale 5: ecco chi salirà sul palco dell'evento

Un perfetto connubio di buona musica, solidarietà e cultura: questi gli ingredienti del tradizionale Concerto di Natale, in onda Mercoledì 25 dicembre dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Giunto alla sua 32esima edizione, l’evento sarà condotto da Federica Panicucci e trasmesso in prima serata su Canale 5. Sul palco, numerosi artisti di fama nazionale e internazionale impegnati a sostenere importanti cause umanitarie.

Il concerto di Natale, chi sono gli artisti sul palco

Dalla suggestiva cornice dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, va in scena la 32esima edizione del tradizionale Concerto di Natale. Alla conduzione dello show troveremo uno dei volti di punta di Mediaset, Federica Panicucci, che aveva già presentato l’evento lo scorso anno.

Tra i cantanti che si esibiranno, invece, sono presenti moltissime star della musica italiana, come Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali e Omar Pedrini. A questi si aggiungono le voci internazionali di Lusaint dal Regno Unito, Dotan dai Paesi Bassi, The Trammps dagli USA, Angelique Kidjo dal Benin ed Emeli Sandé dal Regno Unito. L’evento sarà arricchito dall’entusiasmo del Piccolo Coro Le Dolci Note, diretto dal maestro Andrea Bacchetti, e dall’energia trascinante del Benedict Gospel Choir, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.

Musica e solidarietà sul palco di Roma

Non solo musica, ma anche beneficenza e supporto per i più sfortunati, come si addice ad ogni evento natalizio che si rispetti. Il richiamo alla solidarietà sarà ancora una volta affidato a Missioni Don Bosco. Questa edizione vuole infatti dare visibilità e contribuire concretamente a sostenere i progetti dei Missionari Salesiani, che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini nelle aree più difficili del mondo. In particolare, le missioni si sono concentrate, in questi anni di guerra, in Paesi come la Nigeria e l’Ucraina, dove i diritti dei più piccoli sono violati quotidianamente.

I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45594 (numero attivo fino al 2 gennaio 2025).

Il concerto di Natale, una lunga tradizione

Il Concerto di Natale è un evento che accompagna gli spettatori dal lontano 1993. Con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, lo spettacolo ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse e variegate: nell’arco di tre decenni, circa 500 talenti italiani e internazionali hanno illuminato il palco dello show, contribuendo a diffondere, insieme alle note di successi musicali indimenticabili, anche un messaggio di unità e solidarietà. Una prova tangibile e concreta di come la passione per la musica possa farsi promotrice di azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone.

La regia del programma, in onda mercoledì 25 dicembre in prima serata su Canale 5, sarà affidata come sempre a Roberto Cenci, mentre Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Il Concerto di Natale, organizzato da Prime Time Promotions, gode del patrocinio della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Partner culturale è infine la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.