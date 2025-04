Anticipazioni Domenica In 13 aprile: tra gli ospiti Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e tanti altri

Fonte: IPA Mara Venier

Musica, spettacolo e confidenze sono gli ingredienti della nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. Tra gli ospiti alcuni cantanti molto famosi e amati quali Roby Facchinetti dei Pooh ma anche Katia Ricciarelli e Drupi. Un ampio spazio sarà dedicato a Valeria Marini: prima con un’intervista alla madre Gianna Orrù e poi con la sua esperienza a Ne vedremo delle belle, l’ultimo show televisivo di Carlo Conti.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 13 aprile

Domenica 13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la trentunesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

La puntata si aprirà con Roby Facchinetti, storico tastierista e paroliere dei Pooh, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico Parsifal: l’uomo delle stelle per poi esibirsi con il brano Accademia, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.

A seguire un’intensa intervista a Katia Ricciarelli, tra carriera e vita privata e un’esibizione del brano O’ sole mio, insieme al tenore Luca Minelli.

Il cantautore Drupi, invece, parlerà della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa e dalla quale è guarito per poi riproporre, accompagnato dalla sua chitarra, alcuni successi come Piccola e fragile, Sereno è e il suo ultimo singolo Facciamo la pace.

Per il cantautore pavese si tratta di una vera e propria eccezione in tv: fino ad oggi pochissime volte ha menzionato il problema di salute che l’ha afflitto per un lungo periodo.

“Un brutto problema al polmone”, come l’ha definito lo stesso Drupi per il quale i dottori gli avevano dato un solo anno di vita. “Nel mio caso nel bene fino a tre anni fa era un problema e ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita. Invece io sono guarito, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40 per cento, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando”, ha rivelato lo scorso autunno.

Gli altri ospiti di Domenica In

A Domenica In ci sarà anche Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, per ricordare la truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa e per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria.

La donna ha perso oltre 350mila euro in un investimento in bitcoin propostole dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani tra il 2018 e il 2019, oggi accusato di truffa per aver convinto la donna a investire il proprio denaro con la promessa che le avrebbe non solo restituito il capitale, ma anche che ne avrebbe ricavato profitti elevati.

“Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia”, ha confidato di recente la Marini.

Torneranno infine a Domenica In Pamela Prati e la stessa Valeria Marini per ripercorrere alcuni momenti vissuti insieme nello show condotto da Carlo Conti Ne vedremo delle belle, oltre ad esibirsi con alcune canzoni di successo.