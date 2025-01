Pooh, noi amici x sempre: le anticipazioni e gli ospiti del concerto-evento

Serata di grandi emozioni per il pubblico italiano: Sabato 4 Gennaio per la prima volta andrà in onda il concerto-evento dei Pooh, con la magia di Piazza San Marco a fare da sfondo. Dove e quando vederlo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Pooh

Il Palinsesto Mediaset ha deciso di inaugurare il nuovo anno con un altro concerto-evento, quello della band che ha fatto la storia della musica italiana: i Pooh. Il gruppo, a distanza di ben 7 anni dall’ultimo concerto, si è riunito per ripercorrere con il suo affezionato pubblico oltre 50 anni di carriera attraverso i più grandi successi. Cosa succederà? E dove sarà possibile vederlo? Ve lo diciamo subito.

Pooh, noi amici x sempre, ospiti e anticipazioni

Oltre 100 milioni di dischi venduti, 3.000 concerti, 400 canzoni registrate ed una spropositata collezione di premi e riconoscimenti alle spalle meritano senza ombra di dubbio di essere celebrati in grande: ecco perché nella serata di Sabato 4 gennaio, in esclusiva ed in prime-time su Canale 5, andrà in onda per la prima volta in assoluto Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto-evento dell’amatissima band italiana ospitato nella magica cornice di Piazza San Marco, a Venezia.

Quello che si prospetta è un grandissimo show, diretto con entusiasmo ed estrema professionalità da Michelle Hunziker, affatto nuova a programmi di questa sorta. La solare conduttrice ripercorrerà accanto a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ogni ricordo, ogni storia ed ogni aneddoto legato ai loro grandi successi, alla loro carriera ed ai brani che tutt’oggi continuano a far sognare le generazioni più disparate.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Sarà una serata speciale e ricca di sorprese, la quale regalerà al pubblico di Canale 5 un commovente viaggio nel tempo e nelle emozioni. Non mancheranno, inoltre, graditi ospiti ad animare ancor di più lo spettacolo: dalle anticipazioni emerse spuntano grandi nomi della musica italiana quali Il Volo e Patty Pravo, che duetteranno con i Pooh sulle note di brani indimenticabili tratti dal loro celebre repertorio. Parte fondamentale dello show saranno anche alcuni noti ballerini lanciati dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, pronti ad emozionare esibendosi in suggestive e coinvolgenti coreografie.

Pooh, la storia della band in prima serata su Canale 5

Frutto di un’idea di Valerio Negrini, era il lontano 1962 quando a Bologna nacque un gruppo – in origine composto da 5 elementi – che decise in un primo momento di chiamarsi Jaguars. Solo nel 1966, quando la casa discografica mise i componenti al corrente dell’esistenza di una band omonima, venne deciso grazie al suggerimento di una segretaria di cambiare il nome in Pooh, dato l’enorme successo negli Stati Uniti del noto personaggio protagonista della serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne.

Fu solo l’inizio del successo dei cinque ragazzi, dimostratisi nel tempo dei autentici pionieri per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna, la multimedialità e tanto altro ancora. Dopo aver venduto oltre 100 milioni di dischi, la band trionfò a Sanremo ’90 con Uomini soli.

Per 36 anni i Pooh sono stati formati da Roby Facchinetti (tastiera e voce principale), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e flauto). Il bassista Riccardo Fogli, invece, nel 1973 lasciò il gruppo per intraprendere la carriera da solista, ritornando saltuariamente a farvi parte in occasione delle tournée.

Ora, dopo oltre cinquant’anni di carriera, i Pooh tornano insieme sul palco per una serata magica, un’occasione speciale anche per rendere omaggio a Stefano D’Orazio, lo storico batterista della band scomparso nel 2020: l’appuntamento è fissato su Canale 5, e in streaming su Mediaset Infinity, alle ore 21.20.