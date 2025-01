Ascolti tv del 4 gennaio, sfida in musica tra il docufilm su Pino Daniele e lo speciale sui Pooh

Chi ha vinto la sfida tv degli ascolti del 4 gennaio tra il docufilm "Pino Daniele - Il tempo resterà" e lo speciale "Pooh, noi amici per sempre"

Fonte: Ansa Pino Daniele

Una sfida a colpi di musica quella degli ascolti tv del primo sabato del nuovo anno: nella serata del 4 gennaio Rai e Mediaset si sono scontrati con due speciali dedicati a dei miti incontrastati del panorama artistico italiano. Su Rai2 è andato in onda il docufilm Pino Daniele – Il tempo resterà, un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande cantautore, con immagini, testimonianze e performance musicali. Canale5 ha invece proposto Pooh – Noi amici per sempre, tre ore di grande musica, in cui la band ha ripercorso la propria carriera con ospiti d’eccezione.

Su Rai1 è andato in onda l’appuntamento con il celebre Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, giunto alla sua 46esima edizione, mentre su Rai3 il programma di approfondimento Quinta dimensione. Il futuro è già qui. Rete4 ha proposto il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni Non ci resta che piangere, e su Italia1 era in programma il film di animazione Sing. Ma chi avrà vinto la sfida degli ascolti tv?

Prima serata, ascolti tv del 4 gennaio

Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio 2025, a trionfare è stato lo speciale in onda su Canale5 Pooh – Noi Amici per Sempre, che ha raccolto davanti al video 2.739.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai1 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha conquistato 2.611.000 spettatori pari al 17.2% di share, mentre su Rai2 Pino Daniele – Il Tempo Resterà è la scelta di 729.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Italia1 Sing ha radunato 827.000 spettatori (5%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 853.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.043.000 spettatori (6.7%). Su La7 Deep Impact conquista 647.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 545.000 spettatori (3.1%), mentre sul Nove Natale nel paese delle meraviglie cattura l’attenzione di 424.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 4 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 5.604.000 spettatori (29.9%) e su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.967.000 spettatori con il 15.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.323.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Caro Marziano è seguito da 794.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 777.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 904.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 901.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda totalizza 1.100.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 558.000 spettatori pari al 3% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 344.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 gennaio

Su Rai1 L’Eredità ha registrato 3.327.000 spettatori pari al 22.3%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.101.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.966.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (283.000 – 2.4%) e Dribbling (235.000 – 1.9%), N.C.I.S. New Orleans segna 325.000 spettatori con il 2.1% e N.C.I.S. Los Angeles 501.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 447.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 609.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.191.000 spettatori pari al 13.2%, mentre Je so’ pazzo segna 863.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 887.000 spettatori (5.1%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 235.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 4 Hotel registra 347.000 spettatori con il 2.1%. Infine, sul Nove Little Big Italy raggiunge 247.000 spettatori e l’1.6%.