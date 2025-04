Chi è Francesca Michelon, la figlia di Stefano D’Orazio

Fonte: IPA Stefano D'Orazio

Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh venuto a mancare nel 2020, ha lasciato un’eredità musicale che ancora oggi riecheggia nelle orecchie e nel cuore di molti. A distanza di 5 anni dalla sua scomparsa, a fare notizia non è però unicamente il ricordo carrieristico di un colosso, ma un’eredità personale diversa che si collega al nome di Francesca Michelon.

La donna, che oggi ha 40 anni, ha infatti sempre sostenuto di essere figlia naturale del musicista e, ora, il tribunale riconosce questa informazione che di fatto porta a una modifica del testamento di D’Orazio.

Chi è Francesca Michelon

Francesca Michelon è la protagonista di una storia di vita forse oggi più chiara: la donna, 40enne è infatti la figlia biologica di Stefano D’Orazio secondo il test del Dna. Una notizia non nuova, parte di una vicenda discussa per anni che, oggi, trova conferma scientifica.

Padovana, figlia di Oriana Bolletta, Francesca Michelon è infatti nata da una relazione che la madre ha avuto con il batterista dei Pooh a metà degli anni ’80, come raccontato dalla stessa Michelon in un’intervista: “Mia madre, nel 2006, mi ha rivelato di aver avuto una relazione con lui tra il 1983 e il 1984, quando era in crisi il matrimonio con mio padre. Quando scoprì di essere incinta, lo disse a D’Orazio, ma lui decise di finire lì il rapporto”.

Sua madre, infatti, a quel tempo era già sposata con Diego Michelon, che sapeva di non essere il suo padre biologico. Era stato proprio lui a far conoscere Oriana e Stefano D’Orazio quando lavorava come fonico per la band.

Nel corso degli anni, la donna ha sempre provato a richiedere di essere riconosciuta: una questione da cui D’Orazio si è però sempre allontanato, negando la possibilità che Francesca potesse effettivamente essere la sua figlia biologica.

Stefano D’Orazio, il cambio di testamento

A distanza di anni dall’inizio della disputa e a 5 dalla perdita di D’Orazio, venuto a mancare nel 2020, il fatto sembra però aver trovato una luce definitiva. Secondo il tribunale di Roma, dopo la verifica tramite test del Dna, Francesca Michelon è la figlia biologica di D’Orazio.

A confermare la notizia, anche Red Canzian, che in un processo nel 2015 aveva detto: “Nel 1998 ai concerti ho visto spesso Diego Michelon far visita a Stefano D’Orazio a cui chiedeva aiuti economici. E questo perché si sapeva di Francesca Michelon, che era nata da una relazione di sua moglie Oriana Bolletta con Stefano D’Orazio. Gli aiuti economici erano chiesti per il mantenimento della figlia. Francesca Michelon è figlia di Diego Michelon che l’ha riconosciuta, ma da sempre si è saputo che è nata da una storia di Oriana Bolletta con Stefano D’Orazio. Il dubbio è nato subito e la certezza è arrivata poco dopo. L’ha ammesso Oriana Bolletta con la mia ex moglie. A me l’ha detto Stefano D’Orazio piuttosto alterato perché era stato fatto scientemente, secondo lui”.

Sulla base delle nuove informazioni, il Tribunale ha quindi deciso di annullare il testamento del batterista che, ora, sarà diviso tra la Michelon e la vedova Tiziana Giardoni. Inoltre, a Francesca spetta un risarcimento del danno esistenziale e la possibilità di adottare il cognome D’Orazio.

Una possibilità che secondo i legali della donna, rifiuterà: “Non essendo più una ragazza, ha 40 anni, quello che ha è un segno distintivo della sua personalità, inoltre non vuole approfittare di un cognome famoso“.