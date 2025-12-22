La Volta Buona, pagelle del 22 dicembre: Todaro emozionato per Ballando (8), Mengacci e i 40 anni d’amore con la moglie (7)

Tra un gossip e l'altro, con focus sulla finalissima di Ballando con le Stelle, è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona. E noi l'abbiamo seguita per voi

Si avvicina il Natale, ma il gossip non si ferma. Soprattutto nello studio de La Volta Buona dove, come sempre, Caterina Balivo ha guidato i suoi ospiti in un mix di rumors e curiosità. Tra i momenti più attesi, il ritorno di Davide Mengacci in televisione dopo tanti anni di assenza dalla Rai. Un’occasione per ricordare i suoi successi, ma anche per parlare del grande amore che lo lega da 40 anni alla moglie. Spazio a Ballando con le Stelle, che si è concluso sabato sera con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, i favoriti del pubblico. Questo e altro nelle nostre pagelle.

Raimondo Todaro si emoziona, ma non perdona. Voto: 8

Inevitabile che la puntata di oggi si aprisse parlando della finalissima di Ballando con le Stelle. Presenti in studio, tra gli altri, Guillermo Mariotto e Beppe Convertini. Il primo giudice ipercriticato per le sue sparate spesso infelici, il secondo primo eliminato di quest’ultima edizione e ribattezzato “uomo medio”. Nomignolo di cui si fregia ormai con grande orgoglio.

Ma Caterina Balivo, per l’occasione, ha voluto in studio uno dei volti indimenticati dello show di Milly Carlucci: il ballerino e coreografo Raimondo Todaro. Lui che non le manda a dire, specialmente quando c’è da dire cosa non va (che a parlar bene siamo tutti bravi, in fondo), stavolta si è interrotto per l’emozione di rivedersi nel filmato di recap con tutti i vincitori delle venti edizioni andate in onda su Rai 1.

“Fa piacere perché, vedendo un filmato di 20 anni, ti rendi conto di tutto quello che hai fatto. Delle volte, mentre lo vivi, sei talmente preso che neanche te le vivi fino in fondo. Io lì ci sono cresciuto, sono diventato padre. Lì dentro ho un sacco di amici, colleghi professionisti. É un pezzo di vita importante. Ho fatto lì 15 anni di 38, quasi la metà della mia vita. Ogni persona mi ricorda un momento particolare. Sono stato anche male lì dentro, pesantemente. Ogni sensazione, bella o brutta che sia stata, riguarda quel periodo lì”, ha detto.

E sulla possibilità di tornare a ballare nel sabato sera di Rai 1: “No, adesso non avrei più la forza di tornare a Ballando. Io penso che nella vita ci sia un momento per tutto. Adesso è il momento di Nikita, dei giovani. Devi essere al cento per cento di testa, fisicamente”. Diplomatico.

Davide Mengacci papà “mozzarella” e innamoratissimo. Voto: 7

Per la prima volta a La Volta Buona ha fatto capolino Davide Mengacci. Basta pronunciarne il nome per ricordare un periodo d’oro, fatto di programmi che ci hanno permesso di conoscere il Belpaese con freschezza e in modo certamente originale per i tempi. Diciamolo, Mengacci ha anticipato trend che oggi sono diventati normalità e hanno fatto la fortuna di moltissimi format.

Qualche filmato dal passato, ma soprattutto la possibilità di parlare del Mengacci marito e padre. “Sono un papà ‘mozzarella’ con miei figli, ma non solo in generale. Penso di essere un buon papà, accogliente, affettuoso. Cerco di essere severo e non ci riesco“, ha affermato. Poi i 40 anni di amore con Gini Liguori: “Il segreto per far andar bene un matrimonio è vedersi poco – ha affermato scatenando la reazione divertita dei presenti -. Io che ho fatto 40 anni di carriera televisiva, tendenzialmente in giro per l’Italia. Non facevo fatica a stare tanto lontano da casa, quando tornavo eravamo tanto felici di vederci”.

Le ultime dichiarazioni della vedova D’Orazio. Voto: 5

Spazio ancora una volta a una vicenda che sta facendo molto discutere, dividendo l’opinione pubblica. Il triste decorso del rapporto tra Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, e Francesca Michelon, figlia che il batterista dei Pooh ha riconosciuto in tarda età.

Un botta e risposta infinito tra le due donne, con accuse forti e la possibilità di una riconciliazione che sembra sempre più lontana. A parlare è stata la giornalista del Corriere della Sera Michela Proietti, che ha intervistato Giardoni appena qualche giorno fa: “Mi sono fatta l’idea di una confessione, di una chiacchierata a cuore aperto da parte di una donna che è stata profondamente innamorata di suo marito, che gli è stata accanto fino agli ultimi giorni. Un racconto che non ci ha lasciato subito ma, vedendo l’evolvere della situazione, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. Non ha usato mezzi termini, ha usato parole come ‘depressione’ parlando di Stefano d’Orazio, che si sentiva avvilito per questo rapporto mancato con la figlia, perché si sentiva trattato come un bancomat (…). Stefano D’Orazio ha scelto di lasciare i Pooh anche in seguito a questo (…) aveva paura che questo scandalo morale, di questa paternità nascosta per tanti anni, potesse travolgere i Pooh, quindi ha ritenuto di dover fare un passo indietro”.

Una dichiarazione forte questa, a cui si aggiunge il fatto che “la madre [di Michelon, ndr] abbia desiderato tenere nascosta la paternità per un po’ di tempo, perché effettivamente lei era in coppia con il padre che poi ha riconosciuto la figlia. Poi, per una serie di vicende, la coppia probabilmente si è separata o comunque è successo qualcosa che ha spinto la madre a rivelare la reale paternità. Lei ha scoperto molto più avanti che suo padre era Stefano D’Orazio”.

Loredana Lecciso mamma orgogliosa (e curiosa). Voto: 6

Per la serie “gossip un po’ più frivoli”, si è tornato a parlare della giovane e bella Yasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano. Di recente la giovane ha confessato di avere il cuore impegnato con un misterioso ragazzo, di cui preferisce tenere nascosta l’identità. Una scelta legittima, in un momento storico in cui tutti – dai più ai meno famosi – non perdono occasione per mettere in pubblica piazza i fatti propri.

Il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha rivelato di aver parlato con la Lecciso: “Con Al Bano è un momento di straordinaria serenità ed è molto orgogliosa dei suoi figli. Bido si è appena laureato in Economia e Management”, ha detto. E a proposito dell’amore segreto della figlia Yasmine, la Lecciso avrebbe spiegato: “Capisco quando io a mia volta da ragazzina tenevo dei segreti con mia madre”. Tale madre, tale figlia.

Emanuele Filiberto di Savoia di nuovo single. Voto: 5

Tra un gossip e l’altro, ecco uno dei più succosi degli ultimi giorni. Caterina Balivo ha colto la palla al balzo per parlare della rottura tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, con la quale sembrava tutto procedere a gonfie vele. A confermare pubblicamente la fine della storia è stata la stessa donna, ma Signoretti ha aggiunto un dettaglio in più: “Da una parte si dice che Adriana volesse una tiara principesca”, ha spiegato. E invece il pomo della discordia sarebbe stato un altro: “Si dice che volesse lanciare una linea di scarpe e chiamarla Savoia, e questo avrebbe dato vita ai primi contrasti”. Sarà vero? Sarà falso? Saranno anche fatti loro.