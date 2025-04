Pechino Express 2025, le pagelle della settima tappa: Complici temibili (7), Cineasti a un passo dal Nepal (6)

Fonte: Ufficio stampa Sky I Cineasti di "Pechino Express 2025"

La settima tappa di Pechino Express 2025, tra prove decisamente faticose e un colpo di scena che ha minato gli equilibri delle sei coppie ancora in gara, ha ufficialmente chiuso il capitolo thailandese del viaggio. I concorrenti hanno attraversato paesaggi mozzafiato, immersi nella cultura e nei costumi locali, fino ad abbandonare la Thailandia e avvicinarsi sempre più alla tappa finale in Nepal.

È stata una puntata intensa, non solo per il chilometraggio – ben 228 km – ma anche per la novità del cambio di coppia, che ha mescolato le carte in tavola e fatto emergere lati inediti di alcuni protagonisti. Dopo aver affrontato questa porzione di gara con nuovi partner, i viaggiatori sono tornati alle formazioni originali per correre verso Chiang Rai, dove li attendeva il temutissimo Tappeto Rosso e la scoperta della Busta Nera. Ecco le nostre pagelle di questa settima, movimentata, tappa.

Le coppie mixate (voto: 10)

Una delle magie di Pechino Express è la capacità di far esplodere dinamiche interessanti proprio quando pensi di aver capito tutto. Il mix delle coppie che, oltre ai sette mostri, da anni è una delle trovate più riuscite del programma, anche questa volta non ha deluso.

La scelta di mischiare i partner, orchestrata da Costantino e Fru, ha tenuto conto di simpatie, tensioni e caratteri molto diversi tra loro. Ed è stato subito spettacolo.

Nathalie Guetta ha viaggiato con la sportività (e pazienza zen) di Jury Chechi, mentre Giulio Berruti si è trovato fianco a fianco con Gigi Campanile. Nicolò Maltese è stato accoppiato con Vito Bucci, un mix che ha creato qualche rallentamento. Giaele De Donà ha trascorso il viaggio con Dolcenera, mentre Samanta Togni ha fatto squadra con Antonio Rossi. Infine, Debora Togni ha condiviso il percorso con Ivana Mrázová.

Nonostante gli accoppiamenti potenzialmente “esplosivi”, il risultato è stato sorprendentemente armonioso. I concorrenti hanno saputo adattarsi, scoprendosi più flessibili di quanto avessero immaginato. La puntata ha regalato momenti esilaranti, ma anche attimi di empatia e apertura, facendo emergere sfumature nuove dei viaggiatori.

Medagliati sempre in corsa (voto: 8)

Jury Chechi e Antonio Rossi sembrano sempre un passo avanti. Anche divisi, riescono a mantenere una certa superiorità tecnica e mentale sul resto del gruppo. Arrivano primi al Libro Rosso e guadagnano un vantaggio importante: non devono cercare un posto per dormire e partono avvantaggiati nella seconda parte.

Il viaggio temporaneo di Antonio con Samanta si rivela toccante: l’ex campione racconta del suo infarto, aprendosi con grande sincerità. Jury, invece, si dimostra un vero cavaliere nei confronti di Nathalie, aiutandola anche durante un momento di difficoltà fisica.

La seconda parte della tappa, però, li mette alla prova: arrivano quarti al Tappeto Rosso, forse per la prima volta con la sensazione di aver perso un po’ di smalto.

Sorelle fortissime (voto: 9)

Samanta e Debora Togni continuano a macinare chilometri con grande determinazione. Nonostante il possibile sgambetto del cambio di coppia arrivano terze al Libro Rosso e non sembrano mai perdere il sorriso, anche quando le prove si fanno dure.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Nella seconda parte del percorso corrono con lucidità e complicità, dimostrando ancora una volta che possono essere una delle coppie da battere. Prime al Tappeto Rosso, sono loro a decidere chi eliminare. Scelgono i Cineasti e la Busta Nera conferma: Nathalie e Vito lasciano la gara.

Complici temibili (voto: 7)

Dolcenera e Gigi Campanile si rivelano più rilassati quando viaggiano separati. I nuovi compagni sembrano smussare i lati più spigolosi della coppia, che riesce ad arrivare seconda al Libro Rosso. Anche per loro, niente ricerca del pernotto.

Tornati insieme, però, le tensioni riemergono. Alcune dinamiche irrisolte fanno capolino e si sente che, in alcuni momenti, il viaggio in due pesa. Nonostante tutto, tagliano il traguardo al secondo posto. Competitivi e dritti al punto, ma forse ancora poco coesi.

Estetici combattenti (voto: 7)

Partono con un malus e si ritrovano anche separati per la prima volta, ma Giulio Berruti e Nicolò Maltese non si abbattono. Arrivano ultimi al Libro Rosso e devono affrontare un ulteriore malus prima di proseguire la gara. Eppure, la loro energia resta alta.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Nicolò continua a essere uno dei concorrenti più divertenti grazie alle sue imitazioni e al suo spirito. Giulio, pur trovandosi con Gigi — non proprio il suo preferito — mantiene lucidità e sangue freddo. Alla fine, gli Estetici sorprendono tutti: arrivano terzi al Tappeto Rosso.

Cineasti a un passo dal Nepal (voto: 6)

Nathalie Guetta e Vito Bucci non riescono mai a ingranare davvero. Durante il cambio coppie sembrano quasi più a loro agio, ma la sfortuna — e alcune scelte sbagliate — li penalizzano. La barca scelta da Vito e Nicolò per il tragitto si rivela lenta, e i due arrivano quinti al Libro Rosso.

Nel secondo tratto di tappa, la prova del massaggio li rallenta ulteriormente. Ma il colpo di grazia arriva dalle Atlantiche, che decidono di rubargli il passaggio in macchina, lasciandoli a piedi. Ultimi sul Tappeto Rosso, vengono scelti per l’eliminazione. E stavolta, la Busta Nera non li salva.

Atlantiche furbe (voto: 5)

Ivana Mrázová e Giaele De Donà continuano a mettere in mostra la loro parte più strategica, ma non solo. In questa puntata, Giaele si è mostrata sotto una luce completamente nuova: per la prima volta ha abbassato le difese e condiviso con il pubblico e con Dolcenera un pezzo importante e delicato della sua storia, parlando del rapporto con sua madre. Un momento di grande umanità, che ha sorpreso chi l’aveva finora vista solo in versione glamour e competitiva.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Ivana, invece, è apparsa molto complice con Debora Togni, con cui ha condiviso la prima parte della gara. Un’accoppiata dolce e affiatata, che ha funzionato bene e ha portato entrambe a collaborare con naturalezza e rispetto.

Il loro lato più umano non si configura comunque come un ostacolo per l’obiettivo della gara: arrivano quarte al Libro Rosso e, tornate insieme, riaccendono l’astuzia. Lasciano indietro i Cineasti ma danno un passaggio agli estetici e poi, dopo la prova, rubano il passaggio ai Cineasti. Penultime al traguardo, pagano forse questa scelta, che non è passata inosservata né ai concorrenti né agli spettatori.