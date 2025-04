Fonte: Ufficio Stampa Sky Pechino Express 2025, i concorrenti della sesta tappa

Dopo l’eliminazione dei Magici, si torna in gara per la sesta tappa di Pechino Express. Si respira un clima generalmente sereno, con Costantino della Gherardesca che inizia subito a parlare di alleanze.

L’amicizia con i Medagliati ha graziato le Sorelle nella quinta tappa. Loro, poi, sono spesso affiancate dagli Estetici a gara in corso, condividendo molti passaggi. Anche i Cineasti sono legati alle Sorelle e ai Medagliati da un rapporto d’amicizia e rispetto.

Chi resta fuori in questo scenario? I Complici. Dolcenera e Gigi sembrano vivere un’esperienza di gioco ben differente rispetto agli altri e, soprattutto, non paiono comprendere la gravità dei loro atteggiamenti.

Complici, tutta rabbia e lamentele. Voto: 0

Saper vivere in gruppo non è cosa da tutti. Dolcenera e Gigi evidenziano l’essere in grado di comprendersi a vicenda, senza però riuscire a utilizzare un linguaggio verbale e fisico che si sposi con il sistema comunità, per così dire.

La gara ha inizio e nella corsa si verifica uno scontro, fortuito, tra Gigi e Antonio. Immediate le scuse e il tentativo di soccorso. Fortunatamente non c’è stato infortunio ma da questo momento in poi l’uomo pare ritenere d’avere un credito non saldato nei riguardi dei Medagliati.

Al raggiungimento del centro massaggi, per una prova, ruba il posto a Rossi e Chechi. Il motivo? Il primo aveva raggiunto il luogo ma mancava all’appuntamento l’altro 50% della squadra. Stando al manuale personale delle regole di Gigi, ciò vale la perdita della prelazione.

Anche in questo caso i due vivono il tutto a modo: “Gli abbiamo fatto un favore, perché tanto quel centro non ha accolto noi e non avrebbe fatto entrare neanche loro”. Per distendere gli animi, poi, Gigi decide di definire “ba****di” i Medagliati, incontrati in strada. Una battuta, dal suo punto di vista. L’uomo non comprende perché i due se la siano presa, non considerando il tutto un insulto. È però pronto a ribadire come si sia beccato con signorilità un “vaffa” da Rossi. Ancora una volta i due si ritengono soli contro tutti, in un clima autoalimentato che neanche Michael Jordan quando inventava storie nella propria mente per caricarsi in vista di una gara.

I Sette Mostri. Voto: 8

La prova dei Sette Mostri è sempre un inferno, anche per i più intrepidi. Le migliori in gara sono le Sorelle, mentre le peggiori senza dubbio le Atlantiche. Ivana di fatto ritiene che la sua prova risulti nel poggiare sulla lingua i prodotti cucinati, per poi sputarli ancora integri.

Esclusa lei, tutti mangiano, vomitano e mangiano ancora. Una scena atroce ed esilarante al tempo stesso. I Cineasti che si incoraggiano, le Sorelle che si lasciano incitare dalle donne locali presenti, e ancora i Medagliati che paiono aver trovato una sfida per la quale ambire al podio è impossibile.

Lezioni di vita. Voto: 10

Come in ogni tappa, i concorrenti si portano a casa un po’ di lezioni di vita davvero importanti. Nathalie Guetta lotta contro il dolore provocato dall’infortunio al piede. Non si lascia limitare e porta a termine l’intera puntata, prova dopo prova (salvo le più di 500 scale).

Ivana e Giaele scoprono che ambire sempre al lusso non è un cammino soddisfacente. I ricchi non le ospitano e, anzi, diffidano di loro al punto da chiamare la Polizia. L’agente, di certo non milionario, decide di aiutarle e pagare una camera di motel per farle dormire a costo zero.

Dolcenera e Gigi ritrovano una certa complicità, lasciando intendere d’aver affrontato una fase complessa nella propria relazione. Tutti hanno poi avuto modo di scoprire ancora una volta le bellezze del vivere quotidiano in un’altra terra, tra riti e tanto senso di comunità.

I commenti di Gigi. Voto: 0

Costantino della Gherardesca manda via Fru a farsi una doccia e legge la classifica ai concorrenti in gara. Vincono la tappa i Medagliati, per la seconda volta di fila. A rischiare l’eliminazione sono invece Cineasti e Sorelle.

In questo momento ha inizio lo show personale di Gigi, che parte con un “sta aspettando noi, capito?”, riferito ai Medagliati.

All’annuncio delle sorelle a rischio, eccolo precisare: “Eh, ma tanto. Hanno lavorato bene”, con riferimento all’amicizia che le lega a Chechi e Rossi.

Ecco come Gigi descrive i 30 secondi di confronto per decidere chi mandare in eliminazione: “Scenetta inutile, tanto sanno già. Questo patto a quattro deve finire”. E quando Rossi indica le sorelle, lui non contento dice: “Sono convinti che non è eliminatoria”. Chechi allora spiega il senso della loro scelta, basata sul merito. La classifica ha premiato i Cineasti e loro non intendono ribaltarla. Non la si fa però a Gigi: “Sono anche dei bravi attori, guardali”.

Vederlo infine applaudire fintamente alle Sorelle, salvate dalla busta nera, è qualcosa che, insieme al resto delle puntate, genera un particolare fastidio. I social ne sono testimoni.