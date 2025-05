Pechino Express 2025, anticipazioni della decima tappa: è tempo di finale

Fonte: Ufficio stampa Sky Costantino Della Gherardesca conduce la finale di "Pechino Express 2025"

È tempo di finale per Pechino Express 2025: il viaggio fino al tetto del mondo, condotto da Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, è ormai giunto alla sua ultima battuta, con tre team pronti a tutto per conquistare questa incredibile edizione.

Nella puntata di giovedì 8 maggio, i concorrenti rimasti dovranno rimettersi in gioco con un nuovo, lunghissimo e sfidante percorso. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Pechino Express 2025, anticipazioni della finale

Dopo un viaggio emozionante di oltre 6000 chilometri attraverso gli scenari mozzafiato di Filippine, Thailandia e Nepal, è tempo di tirare le somme della 12esima edizione di Pechino Express.

Costantino della Gherardesca e Fru sono pronti ad accendere i motori della conduzione per la tappa conclusiva: un’ultima sfida tutta nepalese che, per le tre coppie rimaste in gara, prende il via dalla Skywalk Tower di Katmandu.

Il percorso, tra ostacoli, prove e colpi di scena, porterà i concorrenti fino a una tappa intermedia in cui si consumerà l’ultima eliminazione prima della proclamazione dei vincitori ufficiali. Solo due squadre accederanno alla volata finale verso il podio.

Pechino Express 2025, i team rimasti in gara

Sono tre i team ancora in corsa per la vittoria. Archiviate le 6 coppie già eliminate e tornate in Italia per volere della temutissima busta nera, a contendersi il titolo restano i Complici, i Medagliati e gli Estetici.

I Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, sono due anime unite nella vita e nel lavoro da oltre trent’anni. La forza della loro connessione li ha aiutati ad affrontare ogni sfida con spirito competitivo e grande determinazione. Non sono mancati, però, momenti di tensione: il loro temperamento deciso e il desiderio di arrivare fino in fondo li ha messi alla prova più di una volta, anche con qualche litigio con gli altri concorrenti. Ma alla fine, è sempre stato il legame tra loro a fare la differenza e a renderli una delle coppie da tenere d’occhio.

Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, hanno portato in gara una leggerezza contagiosa. Hanno vissuto il viaggio con curiosità e ironia, senza mai prendersi troppo sul serio. Nicolò, re delle imitazioni, ha regalato momenti esilaranti, mentre uno degli incontri più teneri dell’edizione li ha visti protagonisti insieme al cane Botox, lasciando il segno nel cuore degli spettatori. Affiatati e sempre sul pezzo, hanno spesso conquistato le prime posizioni in classifica.

I Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, sono arrivati con alle spalle una carriera costellata di successi indimenticabili, ma durante il programma si sono distinti soprattutto per la loro umanità. La loro amicizia solida e la grande gentilezza con cui hanno affrontato ogni situazione li hanno resi tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione. Due veri campioni, dentro e fuori dalla gara.

Quando e dove vedere Pechino Express 2025

Per seguire le avventure dei viaggiatori nella puntata finale di Pechino Express e scoprire chi si aggiudicherà il primo posto della classifica, l’appuntamento è per la serata dell’8 maggio dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Inoltre, Pechino Express è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.