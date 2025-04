Fonte: IPA Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca ha condotto una nuova puntata di Pechino Express, la prima dal Nepal, sul tetto del mondo. Si tratta dell’ultimo paese che il cast visiterà durante il suo percorso e, anche in quest’episodio del reality show, non sono mancate le emozioni e i momenti di tensione tra le diverse coppie di concorrenti.

Costantino della Gherardesca brillante. Voto: 10

Costantino della Gherardesca ha mostrato nuovamente tutta la sua bravura conducendo la puntata del 24 aprile 2025 di Pechino Express con ironia, ma anche con la giusta dose di emozione, quando la situazione lo richiedeva. A inizio puntata il conduttore televisivo ha detto la sua su ogni coppia in gara, inquadrando il percorso di tutti con poche parole.

Per il conduttore i Mediagliati gareggiano: “Sempre con garbo e gentilezza”, mentre gli Estetici sono certamente più furbi, anche se hanno saputo lasciarsi andare al vero viaggio interiore. Sui Complici il presentatore non avrebbe proprio scommesso nulla, mentre le Sorelle sembrano a molti delle badanti. Infine le Atlantiche sono state definite dal conduttore come coloro che creano scompiglio dovunque arrivino.

Estetici avvelenati. Voto: 5

L’ottava tappa ha messo in evidenza il lato più vendicativo e competitivo degli Estetici, che si sono sentiti traditi da una mossa dei Medagliati e hanno deciso di non lasciarsi più andare a distrazioni. I due campioni olimpici, infatti, hanno approfittato di un passaggio degli avversari, salvo poi decidere di non farli passare avanti all’arrivo, anzi mettendosi a correre per conquistare un vantaggio in gara rispetto a loro.

La mossa di Antonio Rossi e Jury Chechi ha fatto infuriare davvero tanto gli avversari, che li hanno definiti anti-sportivi e non corretti: “Mi rode proprio e pure tanto”. Proprio per questo i due ragazzi hanno rifiutato in seguito un passaggio ai Complici: “Non ci stiamo. La carità è finita” che, a loro volta, non ci sono rimasti per nulla bene. Gigi Campanile e Dolcenera hanno definito gli Estetici come dei Rifattoni: “Falsi dentro e anche fuori perché sono tutti rifatti”.

Ma, sul finale di puntata, Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno mostrato il loro lato più dolce, commuovendosi per il cane Botox, che ha fatto un pezzo di viaggio con loro: “Ci ha donato amore puro”.

Complici pronti alle nozze. Voto: 10

Nella puntata del 24 aprile 2025 di Pechino Express c’è stato spazio anche per l’amore, visto che i concorrenti hanno ricevuto delle lettere da casa. Tra di loro, i Complici, sono stati i destinatari di una missiva proprio di Costantino della Gherardesca: “Mi avete sorpreso. State vivendo questo viaggio come poche coppie hanno fatto prima di voi. Non è facile innamorarsi e rinnovarsi per così tanti anni. Fate tesoro di quello che state provando e non scordatelo perché può aiutarvi, quando tornerete in Italia, a essere più complici che mai. Un caro abbraccio”.

In un momento di grande complicità, Gigi Campanile si è aperto anche in un’inaspettata proposta di matrimonio per Dolcenera: “Mi vuoi sposare?”, salvo poi riservarsi di ripetere questo momento in una situazione più importante, come la finalissima del reality show. La cantante ha commentato lo slancio del compagno in modo molto diretto: “Mi sposi, non mi sposi, te lo chiedo io, me lo chiedi tu… Quasi promesso di sposarci in Nepal, ma lui non si smuove”.

Le Atlantiche mostrano il lato più vero. Voto: 7

Se nella scorsa puntata di Pechino Express le Atlantiche hanno mostrato il loro lato più spietato, in questa hanno lasciato spazio a quello più tenero. Le due hanno fatto sorridere i telespettatori con le loro battute di spirito: “Queste altezze ci piacciono solo in elicottero o in jet privato” e “Com’è il senso orario?”, ma hanno anche mostrato la loro crescita a livello personale.

Sofia Giaele De Donà, in particolare, ha donato la sua coroncina da principessa a una bambina, incontrata durante il suo percorso, a cui ha voluto ricordare che può essere ciò che vuole nella vita: “Sei una principessa oggi”.

Le Sorelle si raccontato. Voto: 10

Le Sorelle hanno dovuto lasciare Pechino Express per volere dei Complici, vincitori di tappa. Ma, nel corso della loro ultima puntata, le due hanno raccontato apertamente il loro rapporto: “La nostra famiglia è tutto tranne che lineare. Io e Deborah siamo sorelle di madre, con papà diverso, però mio padre naturale ha cresciuto Deborah quando era piccolissima perciò è il papà”. Le due donne hanno ricevuto una lettera dei loro genitori e hanno raccontato di quanto sia strano, per loro, non sentirli, visto che solitamente sono sempre molto vicini.

Durate l’episodio Deborah Togni si è anche fatta male a una caviglia ma ha deciso di portare comunque avanti la sua gara: “Metto male un piede e mi ritrovo a terra. Sento un dolore fortissimo alla caviglia, ma è già malandata quindi ho molto paura che si sia rotta. Io voglio continuare, quindi non mollo”.