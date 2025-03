Pechino Express 2025, anticipazioni della quarta tappa: sfida in Thailandia

Le coppie di "Pechino Express 2025" sono pronti per la quarta tappa del loro viaggio e arrivano in Thailandia: le anticipazioni del 27 marzo

Tutto pronto per la quarta tappa di Pechino Express 2025, il viaggio condotto da Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru che, per questa nuova puntata, ci portano in un nuovo bellissimo luogo: la Thailandia.

Archiviate le fatiche delle Filippine, le coppie rimaste in gara devono lanciarsi in una nuova avventura fatta di sfide, paesaggi mozzafiato e la consapevolezza che arrivare tra i primi al tappeto rosso non è un dettaglio trascurabile. Ma cosa succede nella puntata di giovedì 27 marzo? Ecco le anticipazioni.

“Pechino Express 2025”, le anticipazioni della quarta tappa

Nella serata di giovedì 27 marzo, per le sette coppie rimaste in gara è giunto il momento di salutare le Filippine e prepararsi alle sfide della Thailandia: un paese ricco di spiritualità, natura e colori da molti considerato terra della libertà. Un luogo che, per i partecipanti, rappresenta una nuova sfida in un contesto fatto di città moderne e templi maestosi che nascondono, ovviamente, le difficoltà di una gara come sempre condotta da Costantino Della Gherardesca insieme all’impareggiabile inviato Fru.

Nel corso della quarta tappa del loro viaggio, le coppie riprenderanno i loro zaini e l’euro al giorno a persona in valuta locale pronti a vivere nuove sfide in un percorso lungo ben 450 chilometri. Si parte dalla città di Khon Kaen, una delle più grandi della Thailandia, per arrivare alle colline di Khek Noi: lì, le prime tre coppie che arriveranno al Libro Rosso si qualificheranno per la prima prova immunità.

Tra passaggi e ricerca di posti in cui poter alloggiare per una notte, i viaggiatori dovranno poi arrivare fino alla città di Phitsanlulok che rappresenta il traguardo di puntata con il tanto agognato Tappeto Rosso. A quel punto, sarà la busta nera a decretare se tutte le coppie rimaste potranno proseguire o se una dovrà inevitabilmente tornare in Italia.

“Pechino Express 2025”, le coppie rimaste

Dopo tre agguerritissime tappe che hanno portato all’eliminazione degli Spettacolari, composti da Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, e i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, la competizione tra i viaggiatori si fa sempre più serrata.

Archiviata l’ultima tappa nelle Filippine, le coppie ancora in gara in questa quarta tappa sono Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo e, infine, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

Agguerriti e pronti a qualsiasi cosa per evitare l’eliminazione della busta nera, i viaggiatori proseguono il viaggio sfoggiando le loro capacità e una solida competitività: sarà abbastanza per mettere i bastoni tra le ruote ai propri rivali ed arrivare tra le prime posizioni al tappeto rosso?

Quando e dove vedere “Pechino Express 2025”

Per seguire le avventure dei viaggiatori nella quarta puntata di Pechino Express, l’appuntamento è per la serata del 27 marzo dalle 21,15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, Pechino Express è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.