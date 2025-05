Pechino Express, anticipazioni della nona tappa: il ritorno di Fabio Caressa

Fonte: Ufficio Stampa Sky Costantino Della Gherardesca

Continuano le emozioni di Pechino Express, dopo lo sbarco in Nepal, i viaggiatori con la nona e penultima tappa si giocano l’accesso alla finale. Soltanto 305 chilometri separano le quattro coppie rimaste dal traguardo finale di quest’edizione che, in un viaggio meraviglioso alla scoperta dell’Asia, partito dalla Thailandia e passando dalle Filippine, le ha condotte in Nepal, sempre più su fino al Tetto del mondo.

Pechino Express 2025, anticipazioni della nona tappa

Saranno 305 i chilometri che i concorrenti dovranno percorrere, tre centinaia di chilometri che li separano dalla finalissima di Pechino Express 2025. Seconda tappa in Nepal, si parte dal suggestivo lago di Phewa, nella cittadina di Pokhara, dove si inizia subito con una sferzata di adrenalina. Le prime due coppie che firmeranno il Libro rosso nel villaggio di Sauraha si sfideranno in una divertente sfida per guadagnarsi un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo. E il viaggio prosegue, tra mercati coloratissimi e ancor più antichi templi, con soltanto un euro a disposizione e uno zaino pesante da non lasciare mai.

Tra passeggiate nella giungla tra scimmie e lumache e lunghi tratti in jeep su strade così sterrate da non sembrare neppure vere strade, le quattro coppie in gara si dirigeranno verso la capitale Kathmandu dove, finalmente, si scoprirà chi saranno i fortunati – anzi i battaglieri – che si guadagneranno l’accesso alla decima e ultima tappa di questa straordinaria avventura.

Dopo l’addio delle sorelle Togni, eliminate alla prima tappa in Nepal per scelta dei Complici, a concorrere restano i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i campioni tra i favoriti di quest’edizione di Pechino; gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che continuano a dare del filo da torcere ai numero uno; i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, rivelazione delle ultime puntate e vincitori della tappa precedente e, ultime (anche in classifica) le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Fabio Caressa torna come malus calcistico

Così come già Elettra Lamborghini e Fru, arriva un terzo inatteso ospite a far compagnia ai concorrenti di Pechino Express. C’è stata la bandiera leopardata e anche quella azzurra, in Nepal sarà la volta della Football Flag, la bandiera del calcio. A sollevarla chi se non Fabio Caressa, mitico telecronista tra i concorrenti più amati della scorsa stagione dell’adventure show. Se gli spettatori apprezzeranno il ritorno della voce più famosa del calcio, i concorrenti non saranno altrettanto felici. Il malus calcistico costringerà le coppie a fermarsi e perdere del tempo prezioso, e chi arriverà al traguardo con Caressa perderà una posizione in classifica, rischiando di finire a rischio eliminazione.

Dove e quando vedere Pechino Express

La nona tappa di Pechino Express 2025 è in onda giovedì 1° maggio alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go. Alla conduzione, come sempre, lo spietato e divertentissimo Costantino della Gherardesca, accompagnato dal suo irresistibile inviato Fru.