Paolo Bonolis scherza sul montepremi di Avanti un altro: “Stesso problema di Affari Tuoi”

IPA Stefano De Martino e Paolo Bonolis

Durante la puntata di Avanti un altro andata in onda ieri nel tardo pomeriggio del 10 novembre su Canale5, Paolo Bonolis ha regalato al pubblico uno dei suoi momenti più brillanti, come del resto ci ha abituati da sempre. La protagonista della serata è stata Sofia, una concorrente che, dopo una serie di risposte impeccabili, è riuscita ad approdare al gioco finale con un montepremi sostanzioso da 400mila euro. Una cifra rara, che solo in pochi casi è comparsa nel tabellone del celebre quiz di Mediaset Capitale del Minimondo, dove l’obiettivo è rispondere in modo errato alle domande per accedere alla vittoria.

Paolo Bonolis punge Affari Tuoi

Prima di avviare il timer, Paolo Bonolis ha colto l’occasione per ironizzare sull’entità del premio, spingendo la sua consueta vena satirica verso una riflessione su quanto vediamo oggi in tv. “Adesso giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi”, ha esordito il conduttore, strappando un sorriso alla concorrente e al pubblico.

Ma non si è fermato lì. Ha infatti aggiunto: “Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio Berlusconi si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca. E credo che, da quello che mi hanno detto, siano stati raggiunti da una delegazione Rai, perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema”.

Un riferimento diretto a Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per due serate consecutive chiuse con vincite record da 300mila euro. Una battuta che ha il sapore della competizione bonaria tra Reti ormai rara, ma anche della consapevolezza con cui Bonolis osserva il sistema televisivo.

Quanto ha vinto Sofia

Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati piccoli scambi a distanza tra i conduttori delle due ammiraglie: Gerry Scotti, volto di punta di Canale 5 nell’access prime time, aveva già lanciato qualche stoccata scherzosa a Affari Tuoi, segno di una rivalità che resta viva ma sempre giocata sul filo del sorriso.

Quanto a Sofia, la protagonista della serata, la sua avventura si è conclusa con un epilogo agrodolce. Dopo aver congelato 49mila euro, ha visto sfumare la possibilità di portare a casa il premio a causa di una risposta sbagliata a poche domande dalla fine. Bonolis, come di consueto, ha salutato la concorrente con eleganza e una nota di simpatia: “Mi dispiace Sofia, buona fortuna per tutto“.

E, ancora una volta, Avanti un altro ha dimostrato di essere molto più di un semplice quiz. Da anni, è infatti un piccolo spettacolo quotidiano dove al centro di tutto c’è l’enorme talento di Paolo Bonolis, uno dei più grandi degli ultimi decenni, ma tra i pochi a essersi ritagliato una propria dimensione in cui riesce a esprimere davvero se stesso. Anche nel confronto con Rai1, perché no, che adesso è uno degli argomenti caldi tra gli addetti ai lavori. E tra il pubblico.

