Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Paola e Chiara a Striscia la Notizia

Il Festival di Sanremo 2025 avrà luogo al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio prossimo con al timone Carlo Conti, che torna a ricoprire il ruolo di direttore artistico della manifestazione dopo l’addio di Amadeus alla kermesse musicale, e anche alla Rai, con il passaggio al Nove. Di recente, il conduttore televisivo ha annunciato, durante una diretta del TG1, la lista dei big in gara e, tra di loro, non c’era un duo canoro molto apprezzato da giovani e meno giovani.

Si tratta di Paola e Chiara che avevano inviato la loro candidatura per partecipare alla prestigiosa gara canora, ma la canzone da loro proposta non è stata scelta da Carlo Conti e dal suo staff. Per consolare le due cantanti dalla delusione subita, Striscia la Notizia ha deciso di consegnare loro un Tapiro d’Oro.

Paola e Chiara, la consegna del Tapiro d’Oro

Da decenni il più famoso tg satirico della televisione italiana, Striscia la Notizia, commenta le notizie del mondo dello spettacolo italiano e non, attraverso la consegna di un particolare premio: il Tapiro d’Oro, che viene consegnato a coloro che hanno subito delle delusioni o delle ingiustizie. Nella puntata del 10 dicembre 2024 del programma televisivo preserale di Canale 5, Valerio Staffelli, famosissimo inviato di Striscia la Notizia, consegnerà lo speciale riconoscimento a Paola e Chiara, escluse dal prossimo Festival di Sanremo.

Le due cantanti hanno preso molto bene la consegna del Tapiro d’Oro e hanno commentato con ironia la scelta di Carlo Conti. Chiara Iezzi, in particolare, ha svelato che, in realtà, si aspettavano di non essere inserite nella lista dei big del prossimo Festival di Sanremo: “La ruota gira. Andremo al Festival un’altra volta. Ce lo aspettavamo anche un po’. Ci siamo fatte escludere apposta per ricevere il Tapiro d’oro”.

Paola Iezzi, invece, ha commentato il particolare premio con ironia: “Siete pazzeschi, perché di solito ci danno sempre un premio in due”. Provocate dalle domande di Valerio Staffelli, Paola e Chiara, però, non hanno svelato il motivo del brano che avevano candidato alla gara canora: “Non si può dire. Magari ricicliamo la canzone per l’anno prossimo”.

Sanremo 2025, i cantanti in gara

Carlo Conti ha scelto di ammettere alla gara canora del Festival di Sanremo 2025 ben 30 big in gara, come annunciato durante il TG1 dell’1 dicembre 2024. Tra di loro sono stati scelti musicisti di diverso genere musicale. Da un lato, infatti, gareggeranno sul palco dell’Ariston dei rapper come Fedez e Tony Effe, dall’altro non mancheranno artisti italiani dal grande seguito e dalla lunga carriera come Massimo Ranieri e Giorgia.

Parteciperanno al prossimo show musicale anche degli ex allievi di Amici, molto apprezzati dal pubblico da casa, come Elodie, Irama, Gaia, The Kolors e Sarah Toscano. Alla kermesse canora del 2025 parteciperà anche Achille Lauro, che in una delle edizioni condotte da Amadeus ha mostrato tutte le sue doti artistiche con delle esibizioni studiate nei minimi particolari.

Malgrado la lunga lista di cantanti in gara, Carlo Conti ha svelato che le puntate del suo Festival di Sanremo dovrebbero durare molto di meno di quelle condotte dal suo predecessore.