Paola Barale, a La Volta Buona il ricordo della mamma scomparsa nel giorno del compleanno

Fonte: IPA Paola Barale

È dalla metà degli Anni ’80 che Paola Barale abita la televisione italiana. Una carriera lunga quarant’anni che l’ha resa uno dei volti più amati dello spettacolo nazionale. Un affetto che la showgirl si è guadagnata grazie a una grande determinazione e una vita privata movimentata, che l’ha spesso portata sulle prime pagine dei rotocalchi. A 48 anni ormai compiuti, Paola ha smesso di essere al centro del gossip, ma continua a condividere con il proprio pubblico il suo lato più intimo e privato.

A La Volta Buona il ricordo della mamma Carla

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Paola Barale si è commossa ricordando la propria infanzia. Una vita tranquilla, vissuta nel piccolo comune di Fossano in Piemonte, in compagnia delle due sorelle Gabriella e Nicoletta, di papà Meco, musicista e della mamma Carla, sarta. Ed è proprio alla madre che la showgirl dedica le parole più commoventi, rivivendone il dolore per la perdita, avvenuta il 1° marzo 2025.

Carla Morra compiva proprio quel giorno 85 anni quando è morta, dopo lunghi anni affetta dal crudele morbo dell’Alzheimer. “Il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita” aveva raccontato Barale annunciando il decesso della madre sul suo profilo Instagram. Paola e Carla erano legatissime e fu proprio lei a cucire alla figlia i primi abiti di scena, quando iniziò a farsi conoscere come sosia di Madonna. “Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza” ha ricordato la conduttrice, che ha confessato di non aver ancora superato il dolore e di continuare a sentire, ogni giorno, la mancanza della sua mamma.

I grandi amori di Paola Barale

Spazio anche alla leggerezza, ai filmati che vedono una giovanissima Paola Barale ballare al fianco della grande Raffaella Carrà, “mi manca tantissimo, non è stata trattata come meritava”, e ai ricordi dei grandi amori della showgirl, su cui tanto si è ricamato su nel corso degli anni. A cominciare dal matrimonio con Gianni Sperti, conosciuto nel corpo di ballo di La sai l’ultima? e finito, in mezzo a dissapori mai chiariti, nel 2002.

Poi, la tormentata storia con il modello israeliano Raz Degan (oggi dedito a una vita tra i campi) che, tra alti e bassi, è durata ben tredici anni. I due non hanno mantenuto rapporti dopo la rottura nel 2008, ma Paola afferma di provare per l’ex fidanzato “grande stima e affetto”. E se sul passato si sbottona, Barale mantiene grande riserbo sulla propria vita sentimentale attuale. Dopo un presunto flirt con il fisioterapista Alessandro Carollo (che di fidanzate famose ne ha collezionate parecchie), sembra che Paola frequenti un uomo più giovane di cui è molto innamorata. Nonostante le ficcanti domande di Caterina Balivo, però, l’ospite ha mantenuto il mistero.

È difficile, d’altronde, raggiungere un esempio come quello che Paola Barale ha avuto dai suoi genitori: “Stavano insieme da sessant’anni e non li ho mai visti litigare. Per me l’amore era quello”. Anche per questo motivo, ha scelto di non diventare madre. Al Corriere della Sera, aveva svelato: “Quando sono andata a vivere via da Fossano ho conosciuto una realtà diversa, in cui non c’erano quella serenità e quella sicurezza nelle quali ero cresciuta e che avrei voluto per mio figlio”.