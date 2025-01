Fonte: IPA Raz Degan

È un attore, ma la vita da film per lui è iniziata ben prima di arrivare di fronte a una telecamera. Anzi le vite, perché Raz Degan di esistenze ne ha cambiate diverse, sperimentando mondi opposti e avventure lontane. Oggi torna a recitare, ma lo fa con un approccio diverso, “da contadino”. Perché il suo obiettivo non è più quello di essere ricco e famoso – forse non lo è mai stato, ciò che gli importa è fare tutto il possibile per salvare la terra sulla quale tutti viviamo.

Raz Degan, la nuova vita da agricoltore

Ospite di Francesca Fialdini nella puntata di domenica 5 gennaio di Da noi… a ruota libera, Raz Degan ha raccontato la propria vita dividendola in capitoli che ha trasformato in titoli di giornale. E il gioco, più che verso le pagine della cronaca rosa, lo ha portato sempre più sulle pagine di fantomatiche riviste di approfondimento ambientale. “Di me cosa non si è ancora capito? – ha chiesto l’attore – Alcune scelte che ho fatto per la qualità di vita che ricerco, come l’amore per la terra che considero qualcosa di ancora più importante di me. Cerco di essere attivo nei confronti dell’ambiente ma faccio anche tanti documentari, sono pronto a morire con la camera in mano, vado nei posti più reconditi del mondo per raccontare delle storie che possano essere di ispirazione per le generazioni”.

L’amore per la terra, per Raz, si è trasformato in una scelta di vita. “Crescendo mi sono reso conto che la vera ricchezza è proprio data dalla natura, lo sporcarsi le mani di terra, piantare un albero, innaffiare l’erba… – ha confidato intervistato dal Corriere della Sera – Non possiamo fare altro che lasciare ai posteri un futuro migliore di quello che abbiamo ereditato. Oggi è un dovere, siamo troppo impegnati nelle banalità dei social, nella superficialità del mondo virtuale”.

Nato in un kibbutz e cresciuto tra Israele e New York a seguito del divorzio dei suoi genitori, da qualche anno Degan ha scelto l’Italia come luogo dove sentirsi a casa. Vive in Puglia, nella Valle d’Itria. Non in una lussuosa villa in campagna, neppure in un grande masseria rimodernata. La sua dimora è un semplice trullo: “Quando l’ho acquistato era solo un rudere in mezzo al nulla, ora è un luogo splendido, dove produco olio. Più che un attore, mi definisco un contadino campagnolo”.

Il ritorno sulle scene per amore

Raz Degan ha lasciato per qualche tempo soli i propri uliveti per tornare sul set. Dopo un lungo periodo di lontananza dalle scene, debutta nella popolare fiction Rai A un passo dal cielo, interpretando un personaggio che gli somiglia parecchio: “Sono un personaggio che si batte per la salvaguardia del pianeta. Un esploratore che arriva a San Vito di Cadore, si stabilisce alle pendici di un ghiacciaio con un preciso obiettivo: salvarlo dallo scioglimento”. Finzione scenica con i fine di porre interrogativi urgenti e reali: “Può contribuire a porci degli interrogativi su certe questioni, che possono completare il nostro viaggio vitale”.

Ultimamente Degan preferisce stare al riparo dietro la telecamera: “Lo showbiz è un’arma a doppio taglio. – ha affermato a Da noi… a ruota libera – Quando sei protagonista sul set il risultato non sempre dipende da te, non hai pieno controllo. Mi piacerebbe lasciare dietro di me anche prodotti dove ho dato davvero la mia anima per condividere un messaggio”. E se è tornato a recitare è anche per consiglio di Cindy Stuart, sua compagna da anni: “Adesso sono tornato a recitare e non pensavo di tornare a recitare, mi ha spinto anche la mia compagna ad accettare dopo aver letto il copione”.