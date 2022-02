Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso: la rivelazione a Belve

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

La nuova stagione di Belve, programma televisivo su Rai2 che racconta di donne che hanno saputo conquistare i propri spazi nonostante le avversità e l’imperante maschilismo nella nostra società, sta facendo discutere più di quanto si potesse immaginare: prima la maretta in Rai dopo che Elettra Lamborghini ha richiesto tagli alla sua intervista a cui la dirigenza della Rete ha risposto cancellando la messa in onda della puntata che la vedeva protagonista, poi la rivelazione secondo la quale Maria De Filippi avrebbe rifiutato l’invito della conduttrice Francesca Fagnani, infine Pamela Prati che rivela di aver denunciato Barbara D’Urso durante la sua intervista. Insomma, tanta, tantissima carne sul fuoco.

Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso: l’intervista a Belve

Pamela Prati avrebbe lo avrebbe rivelato durante l’intervista di Francesca Fagnani a Belve. La conduttrice racconta di aver rivolto diverse domande alla sua ospite, alcune – inevitabilmente – riguardanti la famigerata vicenda Mark Caltagirone che per mesi ha fatto discutere e ha portato la Prati stessa a minacciare il suicidio. La Fagnani ci tiene a precisare che l’interesse non era legato solo alla vicenda dell’inesistente imprenditore che avrebbe dovuto sposare la Prati (storia assurda attorno alla quale gira una vera e propria truffa esplosa nel 2019, quando le collaboratrici della Prati Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno svelato che Caltagirone non esisteva, dando il via a una serie di accuse vicendevoli a colpi di ospitate televisive), ma l’argomento non poteva non cadere su Barbara D’Urso che, con questa polemica al suo apice, ha fatto la fortuna di tante puntate di Live Non è la d’Urso parlandone approfonditamente.

Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso: la rivelazione

Procediamo per gradi: la Fagnani ha chiarito di aver invitato Pamela Prati per parlare del suo personaggio, quello della “prima donna” degli show di prima serata, figura ormai “estinta” dal momento in cui programmi come quelli de Il Bagaglino sono andati man mano scomparendo. La conduttrice ha quindi chiesto come la showgirl abbia potuto pensare alla vicenda Caltagirone per tentare di tornare alla ribalta, trovandosi poi un vero e proprio guaio.

Le risposte della Prati hanno affrontato temi così drammatici da lasciare senza parole la conduttrice di Belve, che racconta: “È stata trattata da diva prima e da reietta poi”, come spesso accade a tante donne dello spettacolo prima osannate e poi dimenticate, quasi messe alla berlina. La Fagnani ha anticipato che Pamela Prati farà dichiarazioni sconvolgenti durante l’intervista, arrivando a confermare la tanto vociferata denuncia a Barbara D’Urso: “Direi più di qualcuna [dichiarazione, ndr]. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone-gate”.

Mentre attendiamo la messa in onda della discussa intervista, sorge spontanea qualche domanda: arriverà una replica di Barbara D’Urso? Cosa dirà di tutto ciò? Al momento sappiamo solo che non andrà a Belve per replicare: Francesca Fagnani ha infatti confermato che in passato Barbara aveva già declinato il suo invito. Arriverà a cambiare idea pur di dire la sua? Non resta che aspettare e capire cosa succederà.