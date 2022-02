Barbara D’Urso, nipotino in arrivo per la conduttrice? L’indiscrezione

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Una professionista sempre con un progetto in vista, ma questa volta sembrerebbe che per la conduttrice Barbara D’Urso ci sia una novità ancora più bella del lavoro: stando ad alcune indiscrezioni arrivate da Dagospia, la regina del pomeriggio su Canale 5 potrebbe diventare presto nonna di una bambina. Niente è ancora dato per certo, ma non sarebbe assolutamente qualcosa di improbabile e, se così fosse, presto potremmo averne la certezza.

Barbara D’Urso presto nonna? Tutto quello che sappiamo

Inarrestabile e sempre al lavoro, Barbara D’Urso è pronta per intraprendere un nuovo percorso in televisione, questa volta in prima serata con il programma La Pupa e il Secchione Show, che andrà in onda a partire dal prossimo 15 marzo. A distogliere per un po’ l’attenzione dai suoi progetti lavorativi, però, ci ha pensato una notizia meravigliosa, trapelata dal sito Dagospia.

Secondo quanto raccontato da Alberto Dandolo, infatti, la conduttrice Barbara D’Urso diventerà presto nonna, e per di più di una nipotina. Niente di certo per ora, ma dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né tantomeno una smentita, quindi al momento potremmo attenerci alla bellissima e gioiosa indiscrezione.

A non essere ancora chiaro, tra le altre cose, è anche di quale dei due figli potrebbe essere questa presunta bambina, se del primogenito Giammauro o del secondogenito Emanuele, entrambi avuti dalla relazione della conduttrice con l’ex Mauro Berardi.

Barbara D’Urso, chi sono i suoi figli

Da anni sentiamo spesso nominare i figli di Barbara D’Urso dalla stessa conduttrice che, durante i suoi programmi, ha ormai come marchio di fabbrica il fatto di pronunciare la fatidica frase (rivolta al pubblico): “Il mio cuore è vostro. Prima dei miei figli e subito dopo il vostro”. Ma chi sono i figli della conduttrice?

Giammauro ed Emanuele Berardi, rispettivamente classe 1986 e 1988, sono nati dalla relazione della D’Urso con l’ex Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico; entrambi conducono una vita decisamente lontana dai riflettori: il primo, Giammauro, laureato in Medicina e Chirurgia, svolge la professione di medico, mentre il secondogenito Emanuele è un fotografo professionista. Entrambi hanno seguito la loro passione senza andare dietro alla scia della madre che da anni è uno dei volti più importanti della televisione italiana.

La conduttrice è molto legata ai suoi due figli che spesso ha nominato, senza mai entrare però nel dettaglio delle loro vite: al massimo, Barbara D’Urso ha lamentato ogni tanto il fatto di sentire la loro mancanza per via degli impegni lavorativi di tutti e tre, che impediscono loro di vedersi ogni volta in cui vorrebbero. Un amore grande e smisurato, che non ha bisogno di essere mostrato sui social o attraverso delle interviste. I due, infatti, non hanno mai parlato con giornalisti.

In generale, comunque, Barbara D’Urso è una donna molto riservata nonostante possa sembrare il contrario guardandola in TV e notando il suo essere così sempre spigliata e “chiacchierona”. Sul suo presente, in cui sembrerebbe esserci Francesco Zangrillo da ormai quasi un anno, la conduttrice non ha mai confermato nulla, vivendo la sua vita in totale riservatezza.