Barbara D’Urso non torna in Rai: la smentita del programma e la nuova delusione

Barbara D'Urso non torna in Rai: è mistero sul programma che avrebbe dovuto condurre.

Barbara D’Urso non torna in Rai e non avrà un programma tutto suo nella tv pubblica (almeno per ora). L’ennesima delusione arriva dopo alcune indiscrezioni in cui si parlava di un grandioso ritorno della conduttrice sul piccolo schermo dopo due anni d’assenza.

Barbara D’Urso in Rai: è mistero

Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un nuovo programma condotto da Barbara D’Urso in Rai. La trasmissione era stata definita come un “carramba in salsa d’ursiano” con 8 puntate ricche di emozioni e sentimenti forti.

Una notizia che aveva fatto molto scalpore, non solo per la scelta della Rai di aprirsi all’emotainment della D’Urso, ma anche per via del ritorno della conduttrice in televisione, dopo un lungo periodo di stop.

Come è noto infatti nel 2023 Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset. Un addio improvviso, arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo che la conduttrice aveva iniziato a condurre ben tre trasmissioni sulla rete, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, sino a Live – Non è la D’Urso.

“Io sto bene, sono serena – aveva confidato a Mara Venier, ospite di Domenica In -, ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset”.

La D’Urso non aveva nascosto l’amarezza per un addio improvviso dopo 23 anni in Mediaset “di cui 16 in diretta tutti i giorni. Mi ha dato tanto quella azienda ma anche io ho dato tantissimo, ho dato la vita. E quindi il modo terribile con cui sono stata strappata, senza che nessuno mi spiegasse mai il perché”.

Il ritorno in Rai avrebbe potuto regalare alla D’Urso un nuovo inizio. Che però, a quanto pare, non ci sarà. A spiegarlo è Adnkronos secondo cui l’idea del programma condotto da Barbara sarebbe sfumata.

I palinsesti Rai infatti verranno svelati il prossimo 27 giugno. Nel frattempo programmi e conduttori sarebbero stati svelati durante un incontro aziendale a porte chiuse fra i consiglieri d’amministrazione.

Fra i nomi fatti però non ci sarebbe stato quello di Barbara D’Urso. “La conduttrice non sarebbe presente nei palinsesti presentati oggi nell’incontro aziendale in corso con i consiglieri di amministrazione”, si legge.

La nuova vita di Barbara D’Urso

L’ennesima delusione per Barbara D’Urso che non ha mai nascosto il suo dolore per la lontananza dalla tv. La presentatrice ha sofferto molto per via del suo brusco allontanamento, così tanto che nel primo periodo ha raccontato di essere fuggita a Londra.

“Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore – aveva svelato -. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”.

In questi due anni la conduttrice non si è fermata, ma ha reinventato la sua vita. Ha fondato una società di eventi con un’amica e ha riscoperto l’amore per la danza classica. Accanto a lei, in questo periodo così duro, sono rimasti i figli Giammauro ed Emanuele Berardi, nati dal legame con il produttore cinematografico Mauro Berardi, suo grande amore.