Palinsesto Rai, come cambia la programmazione per la settimana di Pasqua

Fonte: Ansa Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio

Variazioni di palinsesto per la Rai durante la settimana di Pasqua: la programmazione dei canali cambierà durante i giorni di festa. Alcuni dei programmi più amati andranno in onda come di consueto, altri verranno soppressi, mentre andranno in onda alcune trasmissione dedicate alle festività pasquali.

Rai 1, la serata speciale con Papa Francesco e la Via Crucis

Come lo scorso anno, in occasione del Venerdì Santo è in programma su Rai 1 a partire dalle 20.30 uno Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, dal titolo La croce di Odessa, un reportage del giornalista da Odessa sulla sofferenza del popolo ucraino. Durante la serata andrà in onda la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, direttamente dal Sagrato della Basilica di San Pietro.

A seguire, alle 22.30, il documentario In Viaggio, che racconta i momenti più salienti dei 33 viaggi pontificali del Papa in giro per il mondo, tra i temi a lui più cari: i poveri, la natura, la migrazione, la dignità, la condanna di ogni guerra, della pedofilia nella Chiesa e la solidarietà.

“Viva Rai2!”, lo stop per la settimana di Pasqua

Variazione di palinsesto su Rai 2 per la trasmissione Viva Rai2!, condotta tutte le mattine da Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. L’ultima puntata in diretta dal Glass di Via Asiago sarà mercoledì 5 aprile: lo show di successo verrà sospeso dal 6 all’11 aprile, ovvero durante la settimana di Pasqua, per poi riprendere la sua regolare programmazione televisiva da mercoledì 12 aprile in poi, come sempre nella fascia mattutina che va dalle 7.15 alle 8.00.

Giovedì e Venerdì Santo la miniserie gli spettatori potranno vedere La Valle delle Rose Selvatiche, titolo tedesco del 2016 in onda dalle 6.55 alle 8.30. La messa in onda di Viva Rai2! – che ogni giorno registra uno share che si aggira tra il 18 e il 20% con picchi che hanno superato anche il muro del milione di spettatori – per questa stagione televisiva, sarà in programma fino ai primi di giugno.

Dati gli ottimi risultati in termini di ascolto non si esclude che lo show di Fiorello possa tornare in onda di nuovo da settembre in poi per la stagione 2023/2024, continuando con una seconda edizione in programma dopo la pausa estiva.

“È sempre mezzogiorno!”, una settimana dedicata ai piatti della Pasqua

Non cambia la messa in onda dell’amatissimo show È sempre mezzogiorno! di Antonella Clerici, che andrà in onda come di consueto da lunedì 3 aprile a venerdì 7, alle 11.55 su Rai 1. Un grande albero rosa, scoiattoli, fiori e boccioli primaverili faranno da cornice allo speciale allestimento pasquale della cucina nel bosco, dove verranno proposti dolci tipici, ricette della tradizione di tutta Italia e idee per l’allestimento della tavola dei giorni di festa.

Per la settimana di Pasqua “Il Paradiso delle Signore” non si ferma

I fan di una delle fiction più amate della rete ammiraglia potranno tirare un sospiro di sollievo: durante la settimana di Pasqua non ci sarà alcuna variazione di programmazione per Il Paradiso delle Signore, giunta alla settima stagione.

L’appuntamento con la soap opera – che saluterà il suo pubblico il prossimo 5 maggio – non subirà delle modifiche in day time: la programmazione è confermata regolarmente nella fascia del primo pomeriggio durante la settimana Santa di Pasqua e anche in occasione del lunedì di Pasquetta.