“Viva Rai2!”, Laura Pausini e Fiorello lanciano “La bigottitudine”

Fonte: IPA Laura Pausini e Fiorello a "Viva Rai2!"

L’irriverenza di Fiorello a Viva Rai2! ha contagiato anche Laura Pausini che, nella puntata di questa mattina, è stata sua gradita ospite. La coppia, in particolare, ha ironizzato su due recenti fatti di attualità e ha riadattato, con grandissima creatività, due storici brani del repertorio della cantante. E così La solitudine è stata presto ribattezzata La bigottitudine e le strofe sono state reinterpretate a suon di rima. E il risultato è sorprendente.

Laura Pausini e Fiorello cantano “La bigottitudine”: l’ironia a “Viva Rai2”

Possono alcuni fatti di attualità trasformarsi in irriverenti quanto originali riadattamenti di storiche canzoni della musica italiana? La risposta sembra essere affermativa, stando perlomeno al geniale esperimento effettuato da Laura Pausini e Fiorello, questa mattina, a Viva Rai2!. La cantante, reduce dal matrimonio da favola con Paolo Carta, è stata ospite dello showman nel consueto appuntamento mattutino con il programma di Rai2, dove ha ripercorso le emozioni delle nozze ed è stata protagonista di un divertente siparietto.

Il duo ha infatti riadattato due brani della Pausini, La solitudine e Un’emergenza d’amore, in relazione a due fatti di stretta attualità. Il primo fatto è relativo a una notizia proveniente da una scuola americana, dove un’insegnante è stata licenziata (a seguito dei reclami di alcuni genitori) per aver tenuto una lezione sul David di Michelangelo. Una materia che, a detta loro, avrebbe potuto scandalizzare gli studenti per via delle nudità della statua.

Un fatto che è stato ironicamente trasformato in canzone, riadattando La solitudine in La bigottitudine. “David se n’è andato e non ritorna più, per colpa di una madre bigottissima, che ha detto non è arte ma pornografia, quell’insegnante va cacciata via”: così Laura Pausini ha riproposto il suo brano in una forma decisamente differente. E anche il ritornello ha subito divertenti modifiche: “Chissà se tu lo guarderai, e se anche tu ti chiederai: ‘Non sarà meglio prima o poi coprire il pacco pure a lui?’. Non è possibile, incredibile, scandalizzarsi dai. E Michelangelo insieme a noi combatterebbe la bigottitudine“.

Fonte: IPA

Laura Pausini parla del matrimonio: “Nessuno sapeva niente”

Ma non solo La solitudine. Laura Pausini e Fiorello hanno anche ironizzato sul recente passaggio all’ora legale, che ci ha tolto un’ora di sonno. E così Un’emergenza d’amore, altro celebre brano della cantante, si è trasformato in Un’emergenza di sonno, con nuove divertenti strofe: “Ritorna l’ora legale e io mi chiedo perché. Mi avete tolto un’altra ora di sonno, la tortura più grande che c’è. Per me dormire è un’esperienza naturale, la sveglia presto no, non ha senso per me, mi fa male. Ma da domani io mi sveglierò, sempre un’ora prima mi alzerò, so che risparmierò sulla corrente, ma un vero e proprio zombie io sarò”.

Un esperimento geniale, che ha allietato la mattina di Rai2 a suon di musica e ironia. Ma Laura Pausini si è anche soffermata sulle nozze con Paolo Carta: “Nessuno sapeva niente, è da agosto che ci lavoriamo. Diciamo che volevamo fare una sorpresa a nostra figlia, che da tempo ci chiede: ‘Perché non siete sposati?’. Quindi abbiamo organizzato tutto, comprato le fedi e i vestiti su Internet, perché non doveva saperlo nessuno”.