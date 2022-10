“Uomini e Donne” e “Amici” sospesi, perché e da quando non vanno più in onda

Fonte: Getty Images Maria De Filippi si ferma. Cambio programmazione Mediaset

Dicembre è un mese particolare per la televisione italiana. Porta con sé svariati cambi di palinsesto e il 2022 non fa eccezione in tal senso. Mediaset ha infatti annunciato alcune modifiche, spedendo in pausa anche programmi amatissimi del daytime di Canale 5.

Programmi Mediaset: cosa cambia a dicembre

La fascia pomeridiana di Mediaset si prepara a un vero e proprio stravolgimento nel corso del mese di dicembre. Non una novità assoluta, tutt’altro, considerando come le modifiche al palinsesto siano frequenti nei periodi festivi. Gli annunci ufficiali giungono però sempre come un’amara stilettata per il pubblico.

I fan dei programmi del daytime pomeridiano dovranno mettersi l’animo in pace, accettando il cambio di rotta. Le due grandi signore di questa fascia, Barbara D’Urso e Maria De Filippi, saranno messe in pausa, per poi riprendere i soliti appuntamenti tra fine 2022 e inizio 2023.

Occorre analizzare, però, caso per caso, così da chiarire le idee agli spettatori. Iniziamo col dire che vi sarà spazio per alcuni nuovi arrivi, oltre che per la programmazione di titoli d’intrattenimento, televisivi e cinematografici, a tema Natale.

Precisiamo come vi siano degli elementi in palinsesto che neanche la magia di dicembre può intaccare. Parliamo di Beautiful, che continuerà ad andare in onda dal lunedì al sabato. La soap opera non si fermerà neanche nei giorni rossi del calendario.

Largo poi a un gradito ritorno. È infatti pronta la messa in onda dei nuovi episodi di una delle soap opere più apprezzate degli ultimi mesi. Si tratta di Terra Amara, che torna per raccontare le storie di Zuleyha e Yilmaz, ma non solo. La produzione turca ha appassionato il pubblico italiano, che la scorsa estate ha ampiamente premiato il titolo.

Lo spazio previsto è quello dalle 14.10 alle 14.45, dal lunedì al venerdì su Canale 5. Un orario che sarà però modificato nelle settimane di pausa di Uomini e Donne, scalando alle 16.10.

Stop per Maria De Filippi e Barbara D’Urso

Dire che Maria De Filippi e Barbara D’Urso siano delle stacanoviste è poco. Sono rari i periodi di pausa per le due regine Mediaset. Così come avviene in estate, però, a dicembre la rete prevede delle soste anche per loro.

Nello specifico, Pomeriggio Cinque sarà fermo per l’intero mese, con appuntamento rinnovato a gennaio 2023. Differente il discorso per Maria De Filippi, invece. Lo stop delle sue trasmissioni sarà probabilmente più breve. Un paio di settimane per Uomini e Donne, così come Amici 22. Il talent non andrà in onda tanto nel daytime feriale quanto nell’appuntamento domenicale.

Alle due veterane si aggiunge anche un altro amatissimo volto del pomeriggio di Canale 5. Si tratta di Silvia Toffanin, che sta ottenendo ottimi ascolti con i suoi due appuntamenti con Verissimo, al sabato e alla domenica. Anche per lei dovrebbero bastare 15 giorni di pausa, tornando in onda, quindi, già nella fase finale dell’anno.

Nonostante vi siano ancora delle soap in programmazione, come sottolineato, queste quattro enormi assenze lasceranno ovviamente delle voragini da colmare. È già previsto un ciclo di film a tema Natale, tra nuove proposte e grandi classici. Una coccola da parte della rete, che ha preparato delle settimane di assoluto relax per i suoi spettatori più fedeli.