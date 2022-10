“Amici 22”, Mattia innamorato. Ma la Celentano non si lascia intenerire e lo sanziona

Proprio come i primi amori che nascono tra i banchi di scuola, anche ad Amici 22 c’è spazio per qualche momento romantico. Nel corso della nuova puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che “incastra” Mattia e Maddalena: i due ballerini sembrano proprio essersi innamorati. Ma Alessandra Celentano ha rovinato questa bellissima scenetta con una sanzione che non lascia scampo all’allievo di Todaro.

Amici 22, è amore tra Mattia e Maddalena

Nella scuola più amata d’Italia sono nate coppie bellissime, che ci hanno fatto battere in cuore (e che in alcuni casi sono durate anche una volta lasciato il talent show). Quest’anno, sono bastate pochissime settimane per veder scoccare la scintilla: i due giovani protagonisti di questa love story sono Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, che in casetta si sono pian piano avvicinati sino a lasciarsi andare ad un dolcissimo bacio. I fan sono già entusiasti della nuova coppia, e sui social sono davvero tantissimi coloro che li acclamano.

Proprio per questo, Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda un breve filmato che raccoglie alcuni dei momenti più teneri di Mattia e Maddalenna. Nel corso della puntata domenicale, così, abbiamo visto i primi passi dei due giovani innamorati: in studio c’è stato un momento di commozione, soprattutto tra gli insegnanti che stanno seguendo questi due ballerini (ovvero Raimondo Todaro ed Emanuel Lo). Chi invece non è parsa affatto toccata da questi dolci sentimenti è Alessandra Celentano, che appena terminato il video ne ha approfittato per cambiare discorso e – addirittura! – comminare una sanzione a Mattia.

Alessandra Celentano, il rimprovero a Mattia

Facciamo un piccolo passo indietro: prima del filmato, Mattia ha ballato assieme a Megan un bellissimo passo a due sulle note di Historia de un amor, il compito affidato alla giovane ballerina proprio dalla maestra Celentano. Quest’ultima si è dichiarata decisamente soddisfatta dalla sua allieva, sebbene abbia notato diverse imperfezioni da correggere. Il suo giudizio è stato positivo, con grande gioia di Megan. Ma la professoressa ha avuto qualcosa da ridire su Mattia – che, in effetti, già dalla scorsa edizione di Amici aveva preso di mira, fin quando non era stato costretto ad abbandonare la scuola per un infortunio.

Non essendo riuscita a fargli la sua ramanzina prima del video lanciato da Maria De Filippi, ne ha approfittato subito dopo, interrompendo un momento di tenerezza e commozione in studio. “Mentre tutti ridevano, grandi applausi e felicitazioni, la Celentano guardava i tuoi pantaloni” – ha rivelato la conduttrice al giovane ballerino. L’insegnante ha colto la palla al balzo: “Volevo avvisare Mattia, avrai una sanzione. Era stato richiesto e fatto appositamente un pantalone, quindi c’è stato un lavoro dietro. Bisogna ascoltare, ci sono esigenze di coreografie e di stile. Volevo vederti con un pantalone di latino e non con questo pantalone orrendo che ti piace tanto ma ti sta malissimo, quindi avrai una sanzione”.

Inutile l’intervento di Raimondo Todaro, che ha preso le difese del suo allievo: a quanto pare, Mattia aveva chiesto a lui il permesso di indossare un capo d’abbigliamento diverso da quello segnalato da Alessandra Celentano, e il maestro aveva acconsentito. Ovviamente, la “lite” si è spostata subito tra i due professori, ma per fortuna si è stemperata in poco tempo. Quel che è certo è che il giovane ballerino dovrà subire qualcosa di più di un semplice rimprovero, ma probabilmente la sanzione sarà ben poca cosa, visto il “peccato” commesso.