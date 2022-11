Palinsesti Mediaset di Natale: tante novità in arrivo. Cosa vedremo e cosa salterà

Fonte: IPA Mediaset, i palinsesti di Natale: si ferma Belen

Come cambiano i palinsesti Mediaset in vista delle festività natalizie? L’atmosfera del Natale è già nell’aria, ed è tempo di comprare i primi regali, di addobbare casa, di fare l’albero. Ma, insieme alle attività natalizie, è possibile vedere in televisione alcuni dei film di Natale per eccellenza, e non solo. La prima parte della stagione televisiva del 2022/2023 si è quasi conclusa, e ovviamente ci sono dei cambi in vista: tra sospensioni momentanee e i Mondiali 2022, ecco cosa offre Mediaset per il Natale.

Canale 5, il palinsesto di Natale

Iniziamo con il Canale probabilmente di punta del gruppo Mediaset, che subisce alcune rivoluzioni e cambi di programmazioni a cui ormai siamo affezionati. Per il 7 e l’8 dicembre, si prospetta Incastrati, la serie in due puntate con Ficarra e Picone. Naturalmente la Rete ha scelto di puntare sui film, ma non solo: sì agli show, così come ai reality, come il Grande Fratello Vip 7, che mantiene l’appuntamento al lunedì, e un doppio appuntamento al sabato per il 10 e il 17 dicembre, dove si attende lo scontro con Ballando con le Stelle.

Come di consueto non mancano gli eventi natalizi: la Vigilia di Natale è accompagnata dal programma Il Volo – Natale a Gerusalemme, per l’ultimo dell’anno è previsto il Capodanno in Musica. Non c’è il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà il 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i film, possiamo attenderci Il Giardino Segreto, Vi presento Christopher Robin, Downton Abbey e Il Primo Natale di Ficarra e Picone.

Rete 4, il palinsesto di Natale

Come riportato da DavideMaggio, anche Rete 4 subirà i suoi cambiamenti. Per esempio, Quarta Repubblica è destinato allo stop dal 12 dicembre, per poi riprendere il 9 gennaio. Si ferma anche Zona Bianca dal 20 dicembre al 10 gennaio. Dal 22 dicembre, invece, possiamo attenderci una serie documentaristica dal titolo Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio.

Naturalmente anche in questo caso non mancheranno i film, soprattutto quelli appartenenti al ciclo Un biglietto per Hollywood, da sempre molto apprezzato, ed è così che sono previsti Hachiko, Shall We Dance?, Il Padrino. Invece, per il ciclo Risate all’italiana, alcuni dei film in programmazione sono Johnny Stecchino e Io speriamo che me la cavo.

Italia 1, il palinsesto di Natale

Italia 1 accompagna i telespettatori nel lungo periodo natalizio, offrendo contenuti prettamente festivi e soprattutto i grandi classici del periodo. Tra i film più belli di Natale è impossibile non citare Una poltrona per due, che naturalmente è la punta di diamante del 24 dicembre, la Vigilia di Natale: una pellicola a cui in tanti non sono disposti a rinunciare.

In previsione ci sono anche alcune pellicole di grande interesse per grandi e piccini, come Mamma ho perso l’aereo, Miracolo della 34° Strada, o ancora Mrs Doubtfire. Probabilmente rientrano nella programmazione anche Ti presento i miei e Io sono leggenda.

Tra gli show di punta di Italia 1, invece, la programmazione festiva tocca anche Le Iene, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez: l’ultima puntata è prevista per il 13 dicembre, per poi tornare in chiaro il 10 gennaio. Naturalmente, anche i Mondiali 2022 fanno la loro parte: per sabato 3 dicembre, per esempio, è previsto un cambio di orario per Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.