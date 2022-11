Salta il Concerto di Natale 2022 su Canale5: lo show si sposta a un’altra data

Fonte: IPA Federica Panicucci, la presentatrice del Concerto di Natale 2022 di Canale 5

Sono ormai trent’anni che ogni Natale Canale 5 allieta la serata del cenone della Vigilia in famiglia con un concerto speciale in cui da sempre si esibiscono le voci più amate della musica leggera italiana e internazionale.

Quest’anno però qualcosa è cambiato e l’annuale appuntamento è stato modificato sia nel titolo che nella messa in onda. Il Concerto di Natale di Canale 5 di questo 2022 infatti prende il nome di il Concerto di Natale per la Pace, probabilmente nel tentativo di sensibilizzare ancora una volta (e ancora di più) l’opinione pubblica e dare un segnale forte contro la guerra in Ucraina che ha segnato, purtroppo, l’anno quasi giunto al termine.

Pur rimanendo (parte) della sua denominazione come Concerto di Natale, l’evento, sempre molto atteso, non andrà in onda nella notte della Vigilia bensì qualche giorno dopo.

Il concento di Natale di Canale 5: quando e dove vederlo

Il Concerto di Natale per la Pace, come sottolineato, non farà da sottofondo musicale al cenone della Vigilia in quanto quest’anno Canale 5 ha deciso di slittare la messa in onda alla sera del primo dell’anno ossia all’1 gennaio 2023 in prima serata.

L’evento, che da tre decenni è un appuntamento per molti immancabile, ha quindi cambiato collocazione nel palinsesto ma, come tradizione dal 2019 a questa parte, sarà probabilmente condotto ancora una volta dall’immancabile presentatrice Federica Panicucci.

Tra gli ospiti musicali della serata che sinora sono stati confermati ufficialmente spiccano Amy Lee, l’idolo dei più piccoli Cristina D’Avena, Darin, il cantante partenopeo Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, l’opinionista del Grande Fratello VIP e regina delle hit estive Orietta Berti, Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir.

Gli artisti, come di consueto, si esibiranno in una versione inedita e personalissima dei brani più classici e amati del Natale, canzoni ben note a tutti e da cantare a squarciagola davanti alla tv per dare il benvenuto al 2023 che si spera e ci auguriamo tutti possa essere un anno all’insegna della pace.

Fonte: IPA

Concerto di Natale 2022: gli ospiti

Il Concerto di Natale di Canale 5 quest’anno sarà più che altro un concerto atto a celebrare le feste natalizie, Natale e Capodanno, in generale vista la sua collocazione all’interno del palinsesto della rete slittata all’inizio del 2023.

Tra gli ospiti attesi, oltre ai cantanti che presteranno la propria voce per intonare iconici motivi legati in qualche modo al periodo di festa, ci saranno anche personalità del mondo dello spettacolo che invece intratterranno in altro modo e da cui tutti ci aspettiamo esilaranti siparietti e monologhi legati al grande tema della serata, ossia la pace.

Tra le star del piccolo e grande schermo più attese vale la pena di certo annoverare Bianca Guaccero, Chiara Vingione, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs e Neri Marcorè.

Pur andando in onda nella serata del primo giorno dell’anno, il Concerto di Natale per la Pace verrà registrato molto prima. L’evento, infatti, di fatto si terrà il 17 dicembre prossimo presso l’Auditorium Conciliazione a Roma, location d’eccezione che si trova a un passo dalla Basilica di San Pietro.