“Outer Banks” terza stagione, a che ora esce su Netflix e di cosa parla

Fonte: Ufficio stampa Netflix "Outer Banks" terza stagione, un'immagine dal set

L’attesa è finita: la terza stagione di Outer Banks è arrivata su Netflix. La serie ha appassionato tantissimi telespettatori, complici le atmosfere, i giovani protagonisti e gli elementi mistery. Di che cosa parla la terza stagione? E da che ora è possibile vedere le nuove puntate sulla piattaforma streaming?

Outer Banks, di che cosa parla la terza stagione

Una serie avvincente e capace di tenere il pubblico incollato agli schermi: stiamo parlando di Outer Banks, di cui esce il 23 febbraio la terza stagione sulla piattaforma Netflix, che sta sfornando show davvero coinvolgenti. E c’è da dire che le anticipazioni promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo: insomma la sessione di binge watching è assicurata. Ma di che cosa si tratta? Se non avete mai sentito parlare di Outer Banks, sappiate che è una serie ricca di adrenalina, in cui i protagonisti sono dei giovani ragazzi alle prese con avvincenti avventure.

La trama della terza stagione ci fa ritrovare i Pogues, ovvero un gruppo di ragazzi e ragazze alla ricerca di un tesoro nascosto.

Ma questa volta si trovano su un’isola deserta, infatti hanno perso l’oro e sono fuggiti. La loro nuova casa viene chiamata da loro stessi Poguelandia, ma per loro la tranquillità è apparente, infatti tutto cambia. E John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano immischiati in una nuova caccia al tesoro e devono fuggire per salvarsi la vita. Così i sei devono nuovamente a fare i conti con Ward e Rafe, che vogliono vendetta, e uno spietato criminale caraibico. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? Come viene spiegato nella trama ufficiale, l’unica cosa che potranno fare sarà restare uniti.

La terza stagione si sviluppa in un arco di 10 episodi e il trailer della serie anticipa già qualche intrigante colpo di scena che verrà senza dubbio colto dagli appassionati del teen drama Netflix ideato da Jonas e Josh Pate.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Outer Banks, chi sono i protagonisti della serie

Giovanissimi attori ormai molto amati dal pubblico, il cast di Outer Banks vede nei ruoli principali sei interpreti. John B è interpretato dall’attore Chase Stokes, classe 1992 con all’attivo un buon curriculum. Ha preso parte anche a un episodio della prima stagione della acclamata serie Stranger Things. Sarah, invece, è portata sullo schermo da Madelyn Cline, anche lei ha all’attivo diversi progetti tra cui due episodi di Stranger Things.

Madison Bailey è Kiara e tra i suoi lavori più recenti la partecipazione a una puntata di American Horror Story. Pope è interpretato da Jonathan Daviss, visto anche in Age of Summer e Do Revenge. Rudy Pankow è JJ, anche lui ha già un discreto curriculum fatto di esperienze a teatro, cinema e tv. E infine Cleo portata sullo schermo da Carlacia Grant, con all’attivo già diversi lavori come attrice.

Outer Banks, quando vedere e a che ora esce la terza stagione

Outer Banks è disponibile su Netflix a partire dal 23 febbraio, quando sono state rilasciate tutte le puntate. La piattaforma ha messo a disposizione gli episodi a partire dalla nove del mattino, ora italiana, del giorno di uscita. La buona notizia per i fan della serie è che è già stata rinnovata ufficialmente per una quarta stagione.