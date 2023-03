John Travolta scoppia a piangere agli “Oscar 2023”

Fonte: IPA Oscar 2023, tutti i look: le più belle alla notte delle stelle

Non sono di certo mancate le emozioni durante gli Oscar 2023, non soltanto per i premi elargiti dalla Academy, che ha esaltato principalmente Everything Everywhere All at Once.

Molto sentito il momento dedicato al ricordo degli artisti deceduti nel corso degli ultimi 12 mesi. Nomi celeberrimi del mondo cinematografico statunitense e non solo, come Olivia Newton-John, il cui pensiero ha profondamente commosso John Travolta.

Oscar 2023, le lacrime di John Travolta

La 95esima edizione degli Oscar non poteva di certo esimersi dal ricordare i grandi nomi dell’industria cinematografica che ci hanno lasciati per sempre.

Il momento In Memoriam è sempre particolarmente toccante e stavolta a introdurlo è stato l’amatissimo attore John Travolta, che nell’ultimo anno ha perduto una cara amica: Olivia Newton-John.

Indimenticabile la coppia composta da Danny Zucco e Sandy Olsson, al centro di Grease, film cult del 1978 che ha visto di fianco i due artisti. Deceduta l’8 agosto 2022, Olivia Newton-John aveva 73 anni e il suo ex compagno di set l’ha omaggiata citando il brano Hopelessly Devoted To You, cantato proprio da lei nella pellicola.

Salito sul palco del Dolby Theatre, un commosso John Travolta ha sottolineato quanto sia un privilegio poter vivere facendo ciò che si ama, avendo la fortuna, a volte, di farlo insieme a delle persone care.

Fonte: IPA

“Loro hanno toccato i nostri cuori, facendoci sorridere e divenendo nostri amici, ai quali resteremo per sempre devoti”.

Le sue ultime parole agli Oscar 2023 hanno colpito nel vivo, generando un’onda emotiva in tutti i presenti in sala, che lo hanno virtualmente abbracciato e sorretto con un caloroso applauso.

John Travolta e Olivia Newton-John: storia di un’amicizia

All’età di 73 anni è morta Olivia Newton-John, che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del cinema. La notizia del suo decesso ha travolto tutti gli appassionati della settima arte, in ogni parte del mondo.

Un duro colpo soprattutto per quella generazione che ha vissuto il fenomeno Grease durante la fase dell’adolescenza. Quella dell’attrice è stata una lunga “battaglia” contro il cancro al seno. La prima diagnosi risale infatti al 1992.

Aveva accettato di sottoporsi a una mastectomia parziale, così da avere salva la vita. In seguito si era sottoposta a un’operazione di ricostruzione, ma quell’incubo non l’ha mai abbandonata, non del tutto almeno.

A distanza di più di 20 anni, nel 2013, ha scoperto d’essere nuovamente affetta da un tumore, e ancora nel 2018. Il set di Grease ha dato il via a una splendida amicizia, che li ha spinti a collaborare nuovamente nel 1983, recitando nel film Due come noi.

In una passata intervista, risalente al 2019, John Travolta aveva raccontato il profondo sentimento provato per la collega. I due si scambiavano messaggi di continuo, provando a vedersi quando possibile.

Grande rispetto personale e professionale: “Se vado a vedere un suo spettacolo, mi ritrovo poi nel backstage e usciamo insieme. Se invece vado a trovarla a casa, solitamente ceniamo insieme e ci aggiorniamo su tutto. Recentemente (2019, ndr) abbiamo parlato di fare di nuovo qualcosa insieme”.

Il pubblico avrebbe di certo adorato vederli ancora una volta fianco a fianco ma, purtroppo, non c’è stato tempo per quel saluto finale sul set.