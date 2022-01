Oggi è un altro giorno, perché Serena Bortone non è andata in onda il 24 gennaio

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

È un appuntamento fisso del primo pomeriggio di Rai Uno e una delle trasmissioni più amate e seguite. Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, questo pomeriggio non accompagnerà i suoi telespettatori più incalliti. Il motivo? La rete ammiraglia ha deciso di lasciare spazio ad un evento che merita il massimo dell’attenzione.

Spazio all’elezione del Presidente della Repubblica

Sempre oggi, infatti, sono iniziate le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. C’è grande attesa per conoscere il successore di Mattarella che con la sua autorità avrà un ruolo centrale nella politica italiana dei prossimi sette anni. Proprio per l’importanza dell’evento, la Rai ha deciso di effettuare una diretta non stop invece di aprire delle finestre nei vari programmi.

È stata la stessa Serena Bortone ad annunciare il cambio di programmazione alla fine della puntata di venerdì, informando i telespettatori che il suo programma avrebbe lasciato il posto ad uno speciale del TG1. Quest’ultimo va in onda dalle 14:35 ed è condotto da Monica Maggioni direttrice del telegiornale della rete ammiraglia.

I fan della Bortone, però, potranno vedere la loro conduttrice preferita all’interno della “maratona” di Rai Uno, insieme ad Alberto Matano, Andrea Montanari e Marcello Sorgi. Questa è l’occasione per la Rai di lanciare un format in cui eventi particolari, come l’elezione del Presidente della Repubblica si possano integrare con i programmi del pomeriggio di Rai Uno e coinvolgendo figure di riferimento per gli spettatori della rete. La scelta inoltre, si sposa perfettamente con il passato dei due padroni di casa che oltre ad essere abili conduttori, provengono dal mondo del giornalismo.

Gli altri programmi sospesi

Il programma Oggi è un altro giorno non è l’unico a lasciare spazio alla diretta condotta dalla Maggioli, in onda fino alle 20:30. L’amatissima fiction Il paradiso delle Signore, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55, subirà un cambio di orario e verrà anticipata alle 13:55. Al contrario La vita in diretta e L’Eredità condotta da Flavio Insinna saranno sostituiti, un cambio di programmazione che durerà fino a quando non verrà eletto il nuovo Capo dello Stato.

I precedenti cambi di palinsesto

Non è la prima volta che il pomeriggio di Rai Uno subisce uno stravolgimento della programmazione. Il talk show di informazione e di intrattenimento della Bortone che va in onda dalle 14:00 alle 15:50 è saltato lo scorso 18 ottobre per dare spazio all’informazione politica.

In quel caso erano in corso i ballottaggi delle elezioni amministrative e al posto di Oggi è un altro giorno ci fu uno speciale dedicato proprio al voto. Il 29 dicembre del 2021, invece, la messa in onda saltò a causa dello sciopero da parte dei giornalisti Rai.

A differenza delle precedenti interruzioni che hanno avuto un’inizio e una fine ben precisa, capire quando potrà riprendere il programma non è semplice. In passato, infatti, alcuni presidenti della Repubblica sono stati eletti nel giro di una votazione, ma è anche successo che servissero più giorni per conoscere il nuovo inquilino del Quirinale.