Festival di Venezia, pagelle decima serata: le donne del Grande Fratello sul red carpet. Antonella batte tutte

La decima serata del Festival di Venezia 2024 è stata all’insegna Grande Fratello. Proprio così: sul red carpet hanno sfilato parecchie ex concorrenti del reality show di Canale 5. Attrici, influencer ed ex volti prettamente sconosciuti che sono riusciti a diventare popolari grazie al programma Mediaset. Così popolari da riuscire ad ottenere un invito alla Mostra cinematografica più importante d’Italia. C’è chi si è presentato al meglio, all’insegna della tradizione, e chi invece ha fallito miseramente con look decisamente fuori luogo.

Antonella Fiordelisi, semplicemente divina. Voto 10

Antonella Fiordelisi è ormai un’habitué del Festival di Venezia. Da tempo calca il tappeto rosso della Mostra del Cinema sebbene c’entri poco col settore. È nota principalmente per la sua avventura al Grande Fratello nella stagione 2022/2023, dove ha vissuto un’intensa storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Gossip a parte, quest’anno l’ex schermitrice ha proprio lasciato il segno con un look impeccabile. Mise raffinata, pose e acconciatura da diva consumata. Bellissimi i guanti con piume così come i gioielli, che si abbinano perfettamente all’abito blu notte. L’accessorio in più: il sorriso smagliante dell’influencer, che incanta tutti. Da vera fuoriclasse, senza rivali.

Beatrice Luzzi, semplicemente radiosa. Voto 8

Beatrice Luzzi è apparsa raggiante al Festival del Cinema di Venezia: secondo i gossip sarà lei la seconda opinionista della nuova edizione del Grande Fratello dopo che qualche mese fa ha perso in finale contro la coinquilina Perla Vatiero. L’attrice si è presentata in Laguna con un abito dal colore alternativo, un verde acqua che ben si sposa con la sua carnagione e i suoi sfavillanti riccioli di fuoco. Sorriso contagioso, corpetto lavorato e aderente che esalta le forme e lunghezza da sirena. Decisamente promossa.

Federica Calemme sfiora l’incidente a Venezia. Voto 7

Davvero sensuale Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello 2022. Un abito bianco in satin con ricami lungo i bordi e un cut out sul fianco. La modella, che presto sposerà Gianmaria Antinolfi conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia, si è mossa sul red carpet con la sua falcata sicura. Rischiando l’incidente da bollino rosso a causa delle folate di vento. Tutto sommato gradevole anche se lo spacco alla Belen è ormai visto e rivisto.

Perla Vatiero, da Temptation Island al Festival di Venezia, voto 6

Per la prima volta al Festival di Venezia Perla Vatiero, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, fino a un anno fa letteralmente sconosciuta ai più. Coda alta, trucco impeccabile e completo total white con top, pantalone a palazzo e mantella. L’ex volto di Temptation Island ha giocato a fare la diva sul red carpet scoprendo la parte alta dell’outift, che riporta un po’ alla mente il mondo de Le mille e una notte.

Greta Rossetti, splende in bianco ma non basta. Voto 6

Anche Greta Rossetti, la “rivale” di Perla Vatiero prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello è apparsa sul red carpet del Festival di Venezia. E anche lei, casualità, ha optato per un lungo abito bianco in raso. Come un’ancella romana la modella – che per un periodo ha frequentato l’attore Michele Morrone – si è mostrata sorridente e sicura di sé. La mise però non ha brillato e l’effetto è sembrato piuttosto scialbo.

Soleil Sorge, una sposa al Festival di Venezia. Voto 6

Red carpet in bianco pure per Soleil Sorge, che a pizzi e trasparenze – tanto in voga in questi giorni a Venezia – ha preferito un abito romantico, quasi da sposa. Un long dress con corpetto a fiori che però a tratti stona con la sua acconciatura a onde. Un accostamento sicuramente idilliaco ma forse too much. Nonostante questo applausi per i gioielli, che hanno saputo regalare la giusta luce all’influencer.

Ginevra Lamborghini, tra pizzo e trasparenze. Voto 6

Per Venezia 2024 Ginevra Lamborghini ha scelto un classico abito lungo in pizzo, molto simile a tanti già visti sul tappeto rosso, che gioca sul vedo non vedo e che l’ereditiera ha portato indubbiamente con una certa disinvoltura. Poco convincente l’acconciatura, che ha tolto freschezza al suo viso, e gli orecchini esagerati.

Dasha Dereviankina, maledetta primavera. Voto 6

Dasha Dereviankina non ha mai partecipato al Grande Fratello ma è stata indirettamente protagonista quando il marito Stefano Sala ha partecipato all’edizione Vip del 2018 e ha scatenato i gossip per via della sua vicinanza a Benedetta Mazza. Oggi la modella ucraina e Stefano, ex di Dayane Mello, sono più uniti che mai e hanno un figlio, Damian, di quattro anni. A Venezia Dasha ha messo in mostra tutta la sua bellezza con uno stravagante abito rosa floreale, che fa subito primavera. Il prosperoso decolleté messo sfacciatamente in evidenza stona però con la “dolcezza” del vestito.

Giaele De Donà, chi osa non sempre vince. Voto 5

Tra i tanti ex gieffini a Venezia 2024 non è mancata Giaele De Donà, protagonista del reality show nel 2022. La 25enne ha osato con un look tra il futuristico e il rock. Risultato? Un pasticciaccio che non ha convinto nessuno. Pantaloni ampi, una sorta di gilet che lasciava intravedere il seno e guanti in velo. Capelli effetto bagnato e trucco minimal. Ma l’eleganza è un’altra cosa.

Ronn Moss, sul red carpet con moglie e cane (nella borsa). Voto 8

Menzione a parte per Ronn Moss, che fino a poco tempo fa era in trattative con gli autori del Grande Fratello. Il famoso Ridge di Beautiful si è presentato al Festival di Venezia indossando uno smoking classico mentre la moglie Devin DeVasquez ha sfoggiato un romantico abito lungo celeste. Insieme alla coppia – per il secondo anno consecutivo – il cagnolino di famiglia, ovvero il chorkie MrPrince. L’attore, proprio come già fatto nel 2023, lo ha trasportato in una borsetta a spalla di pelle nera. Naturalmente ha fatto in modo che il cucciolo avesse il musetto a favore di fotografi, catturando così immediatamente l’attenzione di tutti.

