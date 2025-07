Ufficio Stampa Fascino Maria De Fillippi a Uomini e Donne

Da Uomini e Donne al tribunale: dopo l’esperienza tutt’altro che positiva nel dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista Marco Paolo Filippin è stato condannato per truffa e bancarotta. Tramite la sua azienda di mobili ha ingannato oltre sessanta clienti, che hanno sporto denuncia dando il via alle indagini che si sono poi concluse con una sentenza chiara per l’uomo che in televisione aveva già fatto scalpore per il suo trono tutt’altro che limpido e trasparente.

Perché è stato condannato l’ex tronista Marco Paolo Filippin

L’ex protagonista di Uomini e Donne Marco Paolo Filippin, 62 anni, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 9 mesi per truffa e bancarotta fraudolenta e documentale. Secondo quanto emerso durante il processo, l’uomo sarebbe stato denunciato da una sessantina di clienti.

Tramite la sua azienda di mobili, a Brugnera, in provincia di Pordenone, prometteva la consegna nei tempi previsti dei nuovi salotti e cucine senza mai però farli recapitare. Tutto mentre i clienti avevano già versato diverse migliaia di euro per i vari acquisti.

Il giudice Eugenio Pergola del Tribunale di Pordenone ha inflitto una pena superiore alla richiesta del pm Federico Baldo, che era di 8 anni e 8 mesi. La Procura ha quantificato in 280 mila euro la cifra complessiva distratta o dissipata dagli amministratori della società.

Oltre all’ex tronista, è stata condannata a due anni anche Paola Francovich, l’ex moglie e amministratrice della società Fabbriche Riunite Srl dal dicembre del 2015 fino al gennaio del 2019, quando poi aveva ceduto la guida a Filippin. Quest’ultimo, però, l’ha tenuta per quattro mesi, prima del fallimento.

Oltre alle vittime, anche la Federconsumatori e il Codacons si sono costituite come parte civile: “Anche a noi associazioni è stato riconosciuto un danno non patrimoniale di mille euro – ha spiegato l’avvocata Daniela Magaraci, legale del Codacons, al Corriere della Sera – Siamo soddisfatti perché conferma l’attenzione del Tribunale verso le persone che vengono raggirate. Non si è infatti trattato solo di un’inadempienza contrattuale, come ha invece sostenuto la difesa”.

Per la difesa rappresentata dall’avvocato Lorenzo Magnarelli, non c’è nessun reato, ma si tratta soltanto di contratti non rispettati; per questo, è pronta al ricorso in secondo grado. Secondo Magnarelli, la sentenza risulterebbe “illogica” perché non sono stati riconosciuti la metà degli episodi contestati.

Il trono di Marco Paolo Filippin a Uomini e Donne

Anche l’esperienza di Marco Paolo Filippin a Uomini e Donne non era stata delle migliori. Era la stagione 2007-2008 ma la sua avventura è durata davvero poco perché la redazione di Maria De Filippi aveva scoperto che l’uomo aveva passato una notte clandestina con un’ex corteggiatrice.

Le altre ragazze avevano quindi deciso di non proseguire mentre lui avrebbe provato ad accusare il programma di Canale 5 di aver orchestrato tutto. Filippin è stato dunque costretto a lasciare il programma e da allora non è più comparso in tv.

Ha provato a intraprendere una carriera imprenditoriale, finita con un paio di fallimenti e ora con una condanna in primo grado a 11 anni e 9 mesi per truffa e bancarotta fraudolenta e documentale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, negli ultimi anni è stata vissuta nel totale riserbo. Marco ha però un divorzio alle spalle ed è padre di una bambina avuta da una relazione precedente alla sua esperienza televisiva.