Mara Venier è una conduttrice, ma soprattutto è un simbolo della televisione. Mara è la “Zia” d’Italia, colei che da anni, ormai, tiene compagnia agli italiani nel pomeriggio della domenica. Ma c’è stato un tempo in cui la Zia è stata lontana dalla Rai. E ora c’è un tempo in cui, nonostante alcune difficoltà personali che non ha mai nascosto per la salute del marito, Nicola Carraro, va in onda regolarmente alla domenica. Ma viene subissata di critiche. Oggi Domenica In prevede la presenza di altri co-conduttori – Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio – ma qualcosa non sta andando come previsto.

Mara Venier, la replica alle critiche

Per i 30 anni del magazine Chi, molti vip si stanno raccontando a ruota sul giornale, con una lettera aperta ai lettori. Si parla del legame con il magazine, ma anche con Alfonso Signorini, che ne è il suo simbolo: proprio a Signorini e a Maria De Filippi, la Venier deve molto per il ritorno sulle scene. “Mi ricordo che è arrivato Alfonso, con la sua voce affettuosa: ‘Mara, devi tornare. Devi scrivere il libro. Devi rimetterti in gioco’. Lo faccio, pubblico Amori della zia. Doveva essere un libro di ricette, diventa un’autobiografia onestissima. Non lo sapevo, ma da lì sarebbe ripartito tutto. Perché in quelle pagine ero io e mi piacevo. E continuavo a piacere”.

Mara Venier è stata anche tra le protagoniste di Tu Sì Que Vales: a offrirle il posto in giuria è stata Maria De Filippi. E quando la Rai l’ha chiamata, Mara si è confrontata proprio con la conduttrice. “La prima che ho chiamato è stata lei. Proprio lei. E lei non ha esitato: ‘Vai, devi andare, che aspetti?'”. Ma questa stagione televisiva di Domenica In sembra partita proprio sotto una stella non proprio amica (anche per la prima puntata, molto confusionaria, ma non si giudica mai così in fretta): troppe polemiche in estate, troppi interrogativi, come il caso Gabriele Corsi.

Cosa è successo con Gabriele Corsi

Ed è forse per questo che Zia Mara ha affidato sempre a Chi un chiarimento sulla questione. “Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15.30. Anche e soprattutto per prendere il treno per Milano e andare da mio marito Nicola, che non stava affatto bene”.

Nelle ultime settimane, le critiche contro la Venier sono state spietate: “Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola. Non è vero. E lo dico qui, perché Chi è il posto dove posso dire le cose come stanno: volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza”. E di certo all’età di 74 anni (ne compie 75 il 20 ottobre 2025), con una lunghissima carriera alle spalle, non ha di certo bisogno di dimostrare più niente, come detto da lei stessa. Capitolo definitivamente chiuso (si spera), dunque: è giusto andare avanti.