Mara Venier lascia “Domenica In”? Le parole che hanno allarmato i fan

Mara Venier lascia "Domenica In"? Le sue parole

La domenica è Mara Venier: conduttrice amatissima dal pubblico, nel tempo è diventata una vera e propria istituzione tanto da essere considerata come una di famiglia: entra nelle case degli italiani e lo fa con quella verve e quell’approccio rassicuranti, a cui si aggiungono empatia e simpatia. Per questo pensare a una Domenica In senza Mara Venier ha allarmato i fan. A far sorgere il dubbio che voglia lasciare sono state le sue parole.

Mara Venier, l’addio a Domenica In è vicino?

Non è la prima volta che Mara Venier rivela di aver pensato di non condurre più Domenica In. E ogni volta le sue dichiarazioni allarmano i fan perché la sua conduzione informale, il suo modo di approcciarsi al pubblico e agli ospiti, il mostrare alle telecamere le sue emozioni, l’hanno resa davvero come una di famiglia per molti italiani. Del resto come non ricordare che spesso viene definita zia Mara.

Ma a quanto pare l’impegno che richiede la trasmissione è molto grande. E se ci pensiamo essere sugli schermi ogni settimana, in un segmento televisivo importante e ottenere dei risultati come i suoi non deve essere facile.

A parlare della possibilità di lasciare il contenitore domenicale è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Di Più, in cui ha spiegato di sentirsi stanca. Alla rivista ha detto: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”.

Domenica In infatti va in onda per tanti mesi, lasciando libera la conduttrice solo in estate. A questo si aggiunge anche il marito Nicola Carraro: “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”.

Nessuna decisione sarebbe ancora stata presa, ma sicuramente è da tempo che Mara ragiona su questa possibilità, che era emersa anche nel passato.

Mara Venier, quando aveva già rivelato che pensava di mollare Domenica In

Questa non è stata la prima volta in cui Mara Venier ha paventato la possibilità di lasciare la conduzione di Domenica In, già in passato infatti erano circolate voci su un suo possibile addio.

Lo aveva detto lei stessa in occasione dei suoi 70 anni quando, in un’intervista rilasciata a Oggi, aveva spiegato: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

E anche il marito aveva “giocato” al toto sostituta spiegando: “Come sapete Mara ha annunciato, poi bisognerà vedere se sarà vero, che quest’anno sarà la sua ultima Domenica In – aveva detto in un video su Instagram –. Molti di voi sono disperati e molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto”.

Poi le cose, come sappiamo, non sono andate così. Mara Venier ha continuato a restare al timone di Domenica In, tra il grande affetto del pubblico. Che questa, però, sia davvero la sua ultima stagione? Non ci resta che attendere.