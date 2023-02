Anna Oxa non sarà a “Domenica In”. L’annuncio in diretta di Mara Venier

Fonte: IPA Anna Oxa Sanremo 2023

Si può dire che Sanremo sia un po’ la casa di Anna Oxa, che più volte ha avuto modo di esprimere il suo talento sul palco dell’Ariston, trionfando per ben due volte, nel 1989 e nel 1999.

L’esperienza a Sanremo 2023, la quarta edizione condotta da Amadeus, non è stata però decisamente gentile nei suoi confronti, come evidenziano le classifiche delle singole serate e quella definitiva. Chi si attendeva polemiche o dichiarazioni taglienti, però, è rimasto deluso, come dimostra il fatto che Anna Oxa abbia scelto di non presenziare a Domenica In di Mara Venier.

Domenica In, Anna Oxa non c’è: il motivo

Come detto, basta guardare alla classifica per capire che non è stato un Sanremo 2023 facile per Anna Oxa. Si ha avuto l’impressione che la cantante entrasse e uscisse dal palco senza quell’attesa riverenza che si riserva ad artisti del suo calibro.

Quella voglia di omaggiare certi nomi, come accaduto in passato, stavolta è venuta a mancare, quasi vi fosse una sorta di velo a impedire uno scambio più profondo.

Ultimo posto nella classifica provvisoria della prima serata e ventiseiesimo posto al termine della seconda serata, con la prima classifica generale dei 28 artisti in gara. Le cose sono migliorate leggermente nell’appuntamento successivo, dato il 25esimo posto, confermato anche durante la serata delle cover e in quella della finale del Festival.

Sarebbe stato interessante ascoltare la sua visione di questa esperienza, ma Anna Oxa ha scelto di non partecipare a Domenica In, nella puntata speciale in diretta dall’Ariston. A svelarlo è stata Mara Venier, che ha approfittato di una domanda fatta al vincitore Marco Mengoni.

La conduttrice ha spiegato: “Anna Oxa è l’unica artista che non sarà qui all’Ariston. È una scelta assolutamente legittima”. La Venier è stata un po’ colta nel vivo, sottolineando come la “scusa” della stanchezza non tenga, visto che tutti gli addetti ai lavori, lei compresa, hanno dormito poco e sono distrutti dopo questa 5 giorni di Sanremo.

Anna Oxa: polemica a Sanremo 2023

Attraverso la pagina Facebook Anna Oxa – Oxarte sono state pubblicate svariate analisi di quanto accaduto a Sanremo 2023 in termini di gestione mediatica.

Ha fatto molto discutere l’indiscrezione, poi fortemente smentita da tutte le parti interessate, relativa al presunto scontro tra Anna Oxa e Madame. “Bicchierate d’acqua in faccia”, si leggeva online, con molti giornali che hanno ripreso la “notizia”.

Il tutto legato allo scandalo vaccino della cantante di Il bene nel male. Ecco le parole di Milly Milano, rappresentante legale della società Oxarte: “Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa”.

A ciò si aggiunge, solo per citarne alcune, la polemica scatenate dalle parole di Fedez e un po’ gonfiata online. Il rapper aveva puntato il dito contro la cantante in gara durante una sua diretta Instagram: “C’era una scaletta di artisti che avrebbero dovuto fare le prove. Lei è arrivata e l’ha saltata. È stata davvero maleducata”.

Il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato come non vi sia stato alcun confronto tra loro, che è proprio l’elemento evidenziato da Milly Milano per smontare questo caso. Ha sottolineato come un dialogo tra le parti avrebbe evitato tutto questo: “La signora Oxa doveva provare alle 17. Ci siamo attivate entro le 15.50 ma ci hanno avvertite di un ritardo e che tutti avrebbero dovuto finire entro le 18.30. Avevamo 8 persone davanti a noi ma dopo due ore d’attesa ce n’erano ancora 5. Considerando come la signora Oxa doveva tornare in hotel per cenare e prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), è stato chiesto se poteva provare ed è stato detto di sì”.