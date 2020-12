Domenica In, chi prenderà il posto di Mara Venier? Il marito suggerisce i primi nomi

editato in: da

L’annuncio che avrebbe lasciato Domenica In a fine stagione, Mara Venier, l’ha fatto ormai da tempo e da quel momento non sono mancate le ipotesi sui possibili nomi che potrebbero prendere il suo posto alla conduzione del salotto domenicale.

Ultimo in ordine di tempo quello di Maria Teresa Ruta che, intervistata dentro la Casa del Grande Fratello Vip da Cristiano Malgioglio insieme agli altri concorrenti, alla domanda che le aveva posto Elisabetta Gregoraci su quale programma le piacerebbe condurre aveva risposto: “Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c’è Mara Venier…”. Mara aveva risposto sul suo profilo Instagram con una battuta divertente.

Ma di tutto questo cosa ne pensa il marito Nicola Carraro? È stato lui stesso a raccontarlo in un video che ha pubblicato sul suo account Instagram. Dopo una breve introduzione ha affermato: “Come sapete Mara ha annunciato, poi bisognerà vedere se sarà vero, che quest’anno sarà la sua ultima Domenica In – ha detto, aggiungendo – Molti di voi sono disperati e molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto”. Il marito di Mara Venier ricorda anche alcuni nomi: Maria Teresa Ruta, Francesca Fialdini spiegando anche che hanno detto “Finché c’è Mara non se ne parla”.

E qui arriva la domanda che ha rivolto ai suoi tanti follower: “Voi chi mettereste al posto di Mara? – per poi aggiungere – ammesso e non concesso che Mara voglia lasciare”.

Lui stesso lancia tre proposte al femminile: “Antonella Clerici che comunque è una tipo Mara che farebbe benissimo Domenica In – ha spiegato – Non credo che lo farebbe mai perché non credo che lascerà la sua cucina, non credo che abbandonerà Milano, gli studi di Milano vicino alla sua nuova casa per venire a Roma”. Un’altra candidatura è quella di Eleonora Daniele: “Ha tanta gavetta alle spalle, è veneta anche lei, è preparata: ha tutte le capacità professionali per poter fare una buona Domenica In”. L’ultima proposta al femminile è quella di Caterina Balivo: “Che mi piace molto e da tempo – ha raccontato, ricordando che adesso è lontana dagli schermi – è una spiritosa, una bella ragazza, anche lei ha fatto tanto gavetta, per cui potrebbe essere un’altra ottima sostituta”.

Nicola Carraro ha anche ricordato che sostituire Mara non è facile. Nel suo video non sono mancati i nomi di conduttori uomini per il salotto domenicale della rete ammiraglia Rai: “Alberto Matano che ha fatto un’ottima prova a La vita in diretta ed eventualmente Pierluigi Diaco che è un po’ più anarchico, però a me piace moltissimo perché è una persona intelligente, ha un gran cuore e una gran sensibilità”.

Ipotesi e toto nomi con cui ha intrattenuto i suoi tanti follower.