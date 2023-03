Mara Venier criticata: la replica su Instagram non passa inosservata

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Mara Venier è la zia d’Italia: una icona della televisione, una conduttrice che è sempre stata dedita al lavoro, tanto che fin troppo spesso si è discusso di un suo addio a Domenica In per trascorrere più tempo con il marito Nicola Carraro. Ospite anche a Benedetta Primavera, one woman show di Loretta Goggi in onda su Rai 1 nella puntata del 24 marzo 2023, la Venier è stata criticata proprio su Instagram, per la sua “presenza fissa” in televisione. La replica non si è fatta attendere.

Mara Venier, le critiche su Instagram: la replica

Conduttrice storica e fissa di Domenica In, contenitore televisivo della domenica pomeriggio che ormai ha reso a sua immagine e somiglianza, Mara Venier ama fare televisione: è un talento, buca lo schermo e dopo anni di onorata carriera si merita il successo, senza se e senza ma. Eppure, c’è chi non è d’accordo. Su Instagram, la conduttrice ha condiviso un suo scatto, annunciando la presenza da Loretta Goggi a Benedetta Primavera il 24 marzo.

Un post che avrebbe dovuto celebrare il sodalizio tra la Venier e la Goggi, amiche ancor prima di “colleghe”. “Ci vediamo da Loretta”, ha scritto la Venier come didascalia del post. Ma i commenti degli utenti non sono stati del tutto positivi. Qualcuno, infatti, ha fatto notare la sua presenza in televisione, con una domanda scettica e anche un po’ retorica. “Pure?”, e la replica non si è fatta attendere.

“Pure? Sì, pure da Loretta e poi pure a Domenica in e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l’11 giugno a Napoli. E faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia e pure la testimonial di Luisa Viola”. Diretta, tagliente, ironica. E ha anche concluso il commento con un: “Ciao, tesorino”. Diva genuina e autentica non solo sullo schermo, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Mara Venier da Loretta Goggi a Benedetta Primavera

Benedetta Primavera, condotto da Loretta Goggi, è un one woman show di tutto rispetto, in salsa variety, ma con qualche momento musicale, largo spazio ai monologhi (e all’amore per se stesse) e soprattutto agli ospiti. La Goggi, una vera Regina della televisione, ha tenuto gli ascolti, grazie alla potenza delle sue parole e del suo talento scenico, con la presenza di ospiti di livello, come la Venier, e la presenza di Luca e Paolo.

Mara Venier lascia Domenica In? Cosa sappiamo

“Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”, durante una intervista rilasciata a Di Più, la Venier ha voluto commentare un eventuale addio al suo programma principale.

Riferendosi a Nicola, ha detto: “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. Da qualche mese, in effetti, si discute di questa possibilità, a cui sinceramente, per il momento, non vogliamo pensare: la domenica pomeriggio senza zia Mara non sarebbe più la stessa.