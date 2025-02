Lucio Corsi con le patatine nelle spalline: svelato il segreto del suo look a Sanremo 2025

Il cantautore toscano ha stupito tutti con il suo look ricercato ed eclettico oltre che per la sua performance intensa: al termine dell'esibizione ha svelato il suo curioso trucchetto

Fonte: Getty Images Lucio Corsi alla prima serata di Sanremo 2025

Lucio Corsi è indubbiamente la rivelazione del Festival di Sanremo 2025. La sua canzone, Volevo essere un duro, ha conquistato fin dal primo ascolto. I critici, che l’hanno subito inserito nella classifica parziale della prima serata, ma anche il pubblico. A lasciare il segno pure il look del cantautore toscano, che ha saputo spezzare la monotonia portando in scena un outfit estremamente ricercato e raffinato, con una dose di colore, che a molti ha ricordato gli esordi di Renato Zero. Al termine dell’esibizione Corsi ha poi svelato un trucco insospettabile: all’interno delle vistose spalline ha inserito delle patatine!

Sanremo 2025, nelle spalline di Lucio Corsi le patatine

Per il suo esordio a Sanremo 2025 Lucio Corsi ha sfoggiato pantalone nero e camicia trasparente con spalline incredibilmente alte e gialle. A svelare il segreto è stato il diretto interessato: all’interno, per avere l’effetto volume ma ottenere allo stesso tempo la giusta rigidità, ha inserito dei pacchetti di patatine.

Proprio così: Corsi si è dimostrato un vero e proprio maestro dell’arte di arrangiarsi, anche perché è lui stesso ad occuparsi in toto del suo stile. Che è indubbiamente anticonformista, eclettico ed interessante. Una ventata d’aria fresca in un’edizione del Festival in cui i guizzi di originalità sono decisamente pochi.

“Ci si arrangia con quel che si può come reggi spalline”, ha fatto sapere Lucio Corsi su Instagram, dove ha mostrato il suo geniale trucchetto. Una trovata che è molto piaciuta ai follower e ai telespettatori di Sanremo. “Si è esibito con due pacchi di patatine sotto le ascelle? Mitico”, ha scritto qualcuno. In molti, invece, l’hanno definito semplicemente un genio.

Il segreto dei look di Lucio Corsi

Lo stile di Lucio Corsi si ispira molto al glam rock anni Settanta di Marc Bolan e David Bowie. “Indosserò i miei abiti di tutti i giorni, la patina ha rotto un po’”, ha detto alla vigilia del Festival, per poi aggiungere: “A Sanremo avrò il mio baule con gli abiti di scena, lo porto sempre in giro con me”.

E poi ci ha tenuto a ricordare che “Paolo Conte diceva che sul palco un musicista incontra non il pubblico ma una canzone, perciò si deve far trovare vestito meglio che può, come ai migliori appuntamenti”. Conte è da sempre un punto di riferimento per Corsi, insieme a Lucio Dalla, Ivan Graziani, Vasco Rossi e Rino Gaetano.

In una vecchia intervista, l’artista classe 1993 ha rivelato che la maggior parte degli abiti che sfoggia ai suoi concerti “sono stati trovati in vari negozi o bancarelle dei mercati. Delle volte invece ho fatto unire più parti da una sarta, o mi sono inventato tuniche comprando stoffe”.

E ha precisato che il look è molto importante per ogni sua esibizione: “Non ho vestiti portafortuna, però do agli abiti di scena grande importanza. Se dimenticassi il vestito l’esibizione non sarebbe completa”.

“Comunque la praticità dei vestiti da palcoscenico non è la stessa di quelli destinati alla vita di tutti i giorni. La cosa fondamentale è che non compromettano l’esibizione, infatti non uso guanti quando suono la chitarra”.