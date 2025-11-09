La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: “Come se ci fidanzassimo”. Lei replica

Una nuova irresistibile puntata da La Ruota della Fortuna è andata in onda domenica 9 novembre portando nei salotti degli appassionati del programma la solita travolgente simpatia di Gerry Scotti. Il conduttore si è dimostrato un vero mattatore, in grado di giocare e di emozionarsi con i concorrenti. Ormai imprescindibile il rapporto, scherzoso e leggero, con Samira Lui, che ha mostrato il suo senso dell’umorismo e la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Il programma è ormai l’appuntamento fisso di Canale 5 nell’Access Prima Time e non manca mai di intrattenere e sfidare anche il pubblico a casa. Tra un liscio con una spettatrice, il percorso di un campionissimo e le battute di ‘Zio Gerry’ alla compagna d’avventura, la puntata si è rivelata una delle più divertenti della settimana.

Gerry Scotti a Samira Lui: “Come se noi ci fidanzassimo”. La replica

La puntata del 9 novembre de La Ruota della Fortuna è iniziata sulle splendide note di un brano indimenticabile. La band del programma di Canale 5 ha infatti suonato Samba pa ti, canzone celebre di Carlos Santana. Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio mimando alcuni passi di danza. Poi, senza pensarci troppo, ha preso una spettatrice dal pubblico e, insieme, hanno ballato un liscio per alcuni secondi. Incontenibile la gioia della donna: “Ti adoro Gerry, è una vita che ti adoro”. Una serata fortunata per la signora, che sicuramente andrà a casa contenta.

Ma Gerry è incontenibile e a suo agio “in casa sua”. All’arrivo di Samira Lui non esita a coinvolgere anche lei in un paio di passi di danza e ha commentato, ricordando il passato: “Ai tempi in cui si ballava il liscio o ballavi o mettevi i dischi. Io mettevo i dischi, quindi poi ho fatto il disc jockey, da lì è partito tutto”.

Poi è arrivato il momento dell’inizio di puntata e Gerry Scotti ha presentato i concorrenti della serata. Prima di tutto ancora in gara Gabriele, campionissimo delle scorse puntate, che sta portando avanti un percorso all’apparenza inarrestabile nel programma con grande intuito e bravura. Lui, insegnante, in quattro puntate ha vinto più di 209.000 euro. Con lui per sostenerlo suo fratello Emanuele e la ragazza Viola. Ma in puntata ci sono anche Stefania, controllore del traffico aereo, che ha portato il proprio compagno, un collega, Antonio, e Giovanni, ingegnere aerospaziale, con la fidanzata, anche lei ingegnere aerospaziale. Gerry Scotti ha ironizzato: “Ma come mai vi trovate tutti che fate lo stesso lavoro?”, e rivolgendosi verso Samira Lui: “È come se io e te ci fidanzassimo“. Lei si è dimostrata pronta con la risposta e ha replicato: “Io sono più per gli opposti che si attraggono“.

Gerry provoca, ma Samira risponde: “Non voglio sapere”

