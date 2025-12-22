Una puntata speciale del game show di Mediaset, dedicato a chi ha già partecipato e ha solo sfiorato il gran bottino

Puntata speciale de La Ruota della Fortuna, che stasera 22 dicembre 2025, ha un sottotitolo: seconda chance. Gerry Scotti si presenta al suo pubblico nella solita maniera. Entusiasta e quasi a passo di danza. Si è lasciato trascinare dal tappeto musicale della band, per poi introdurre la solita Samira Lui, che fa “impazzire” un po’ tutti, conduttore compreso.

Il look di Samira Lui

Dopo averla introdotta, come suo solito, Gerry Scotti resta affascinato da Samira Lui. La osserva mentre scende le scale, completando la sua coreografia, e poi mostra tutto il suo apprezzamento: “Se dovessi scegliere un abito col quale portarti a cena, sceglierei proprio questo”.

Ma com’era vestita stasera? Look che gioca con l’eleganza maschile, rivisitata in chiave contemporanea e femminile. La conduttrice ha sfoggiato un completo nero dal taglio sartoriale, composto da gilet strutturato, pantaloni morbidi e una camicia bianca con cravatta nera, priva di maniche.

Un outfit intrigante, che richiama l’estetica tuxedo, con tutta la leggerezza garantita dall’assenza di una giaccia e dalla silhouette che valorizza il punto vita. Rigore e femminilità si combinano al meglio, per un look che vede il gilet protagonista assoluto. Disegna infatti il suo busto e lascia scoperte le braccia, aggiungendo una nota decisa e moderna.

I pantaloni scivolano fluidi e allungano la figura di Samira, mentre le scarpe con tacco completano l’insieme con un tocco glam, senza però tradire la sofisticatezza dell’outfit. Come non completare l’analisi parlando dell’acconciatura della presentatrice: capelli ricci e voluminosi, lasciati liberi di incorniciare il viso, con un make-up luminoso che esalta lo sguardo.

Quattro donne per Gerry Scotti

In questa puntata speciale, Gerry Scotti è stato circondato da donne. Al di là della presenza fissa di Samira Lui, infatti, in studio hanno messo piede altre tre donne. Il tutto in una puntata tutt’altro che canonica.

È infatti andato in onda uno speciale, dal titolo La Ruota della Fortuna seconda chance. L’obiettivo è quello di far tornare alcuni concorrenti passati. Non chiunque, però, ma solo coloro che alla Ruota delle Meraviglie avevano visto sfumare dinanzi a sé i 200mila euro, senza però riuscire a portarli a casa.

Una nuova opportunità di trionfare, dunque, offerta però soltanto a delle concorrenti. Per quanto in generale il game show proponga la formula “due uomini e una donna”, in questo caso non ci sono stati volti maschili in studio.

Una scelta ponderata? Tutt’altro. Gerry Scotti, vecchia volpe, prevede le polemiche e spiega perché le cose siano andate così. Sottolinea come sia stato tutto frutto del caso. Sono infatti state analizzate le statistiche di tutte le puntate andate in onda, evidenziando i nomi di chi aveva pescato la busta dei 200mila euro, senza però conquistarla.

Questi nominativi sono stati poi inseriti in una busta e consegnati a un notaio. In maniera verificata e tutelata è stato poi effettuato un sorteggio, che per caso ha premiato tre donne. Nulla più di questo.

