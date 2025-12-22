Chi vuol essere milionario, pagelle 21 dicembre: Gerry Scotti perfetto (9), Mauro esilarante (8)

Cosa è successo nella terza puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario, fra scalate per il milione e un nuovo campione.

Torna su Canale 5, Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il programma condotto da Gerry Scotti ha conquistato il pubblico grazie ad una nuova formula capace di rendere il gioco ancora più emozionante e ricco di colpi di scena.

Un format che si conferma vincente. Voto: 9

Dopo aver riportato in televisione La Ruota della Fortuna, battendo ogni record insieme a Samira Lui, Gerry Scotti è tornato in tv con un programma cult come Chi vuol essere milionario. Come accaduto per lo storico show di Mike Bongiorno, anche questo format è stato modificato per renderlo più attuale, pur conservando i suoi elementi di base.

Nella nuova edizione a torneo infatti le regole del gioco cambiano. Prima di tutto è essenziale il fattore tempo. Non basta rispondere alle domande in modo corretto, ma è fondamentale farlo velocemente. Il game show infatti si articola in due fasi. Nella prima fasi i concorrenti sono dieci e devono affrontare quindici domande di cultura generale in appena quindici secondi. Terminata questa fase preliminare i concorrenti che hanno un punteggio più basso vengono eliminati.

Accedono alla fase successiva i migliori tre, mentre un quarto concorrente resta come riserva. In seguito i tre finalisti, uno dopo l’altro, affrontano da soli la scalata al milione, accompagnati da Gerry Scotti. Le domande sono dieci e i premi partono da 10mila euro per arrivare, ovviamente, ad 1 milione.

Viene deciso prima di iniziare anche un “livello di sicurezza” che ogni singolo concorrente fissa. Si tratta di una cifra “salvagente”, sotto cui non potrà scendere. Ogni concorrente inoltre avrà a disposizione i classici tre aiuti. “Chiedi al tuo esperto”, che permette di chiedere consiglio ad un parente o amico in studio, lo “Switch” che consente di cambiare la domanda, e il “50:50” che elimina le due risposte sbagliate.

Il risultato? Non si assiste ad una, bensì a ben tre scalate per il milione che sono mozzafiato e ricche di colpi di scena. Il pubblico può fare il tifo per il concorrente preferito e sino all’ultimo minuto non è chiaro chi vincerà il game show. Non sorprende dunque che il programma sia riuscito ad ottenere ascolti straordinari, conquistando, sin dalla prima puntata, 3 milioni di telespettatori.

Non solo: ad appassionare ancora di più il pubblico è stata la vittoria arrivata nella seconda puntata del game show dove Vittoria Licari si è aggiudicata 1 milione di euro. La concorrente ha risposto ad una domanda che riguardava la frase di apertura di Cent’anni di solitudine, capolavoro di Gabriel Garcia Marquez.

“‘Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…’. Quale romanzo inizia così?”, recitava la domanda a cui ha risposto correttamente Vittoria, insegnante di canto e appassionata di musica che userà questa cifra per aiutare le persone che ama.

Gerry Scotti, un conduttore perfetto. Voto: 9

Una carriera lunghissima e uno stile di conduzione impeccabile hanno resto Gerry Scotti uno dei conduttori più amati della tv. Non solo La Ruota della Fortuna, anche al timone di Chi vuol essere milionario – Il torneo, il presentatore dimostra di essere perfetto nel suo ruolo. Empatizza con i concorrenti, comportandosi come un amico che dà consigli e si appassiona al gioco, sa scherzare quando serve, stemperando la tensione, ma sa anche aumentare la suspense. Un conduttore praticamente perfetto che, anche in questo format, è riuscito a conquistare il pubblico.

Fulvio non ci prova nemmeno. Voto: 5

La sfida di Chi vuol essere milionario – Il Torneo può mettere in crisi anche le menti più brillanti. E così Fulvio, concorrente nella prima fase dello show, si trova a sbagliare anche le domande più semplici, arrendendosi ancora prima di aver iniziato il gioco. Gli errori mettono in crisi il concorrente che dichiara a Gerry Scotti di essersi arreso, ma di avere la certezza che non andrà avanti. Di fatto Fulvio non ci prova e si arrende immediatamente, abbandonando lo studio televisivo dopo il saluto del conduttore.

Federico, l’archivista fortunato. Voto: 7

Volto familiare, pacato e preparatissimo, Federico l’archivista è il primo concorrente ad affrontare la scalata per il milione. Lo fa con grande garbo, conquistando la simpatia di Gerry Scotti. Appassionato di libri e papà di quattro bambini, Federico è partito in salita con una domanda in cui ha tentennato. Dopo lo stop iniziale però la sua scalata è stata inarrestabile, sino ad una domanda che ha messo in difficoltà sia Federico che suo fratello gemello. Spingendolo a non rischiare ancora e arrivando alla scelta di fermarsi a 150mila euro.

Mauro, il concorrente più esilarante. Voto: 8

Praticante avvocato e appassionato di animali, Mauro è stato senza dubbio il concorrente più simpatico della puntata del 21 dicembre di Chi vuol essere milionario – Il torneo. Arrivato secondo nella prima fase del game show, si è seduto sulla famosa poltroncina dopo Federico. Fan di Harry Potter, si è fatto notare da subito grazie ad una serie di scambi di battute con Gerry Scotti. A conquistare il pubblico è stato anche lo stile scelto da Mauro per rispondere alle domande della scalata al milione. Forte della sua grande cultura, il concorrente ha ragionato ad alta voce di fronte ad ogni quesito, regalando quello che Gerry Scotti ha definito come dei “mini documentari”.

Sara, eleganza e intelligenza. Voto: 7

Fra i concorrenti più amati Sara. Garbata, ma decisa, ha saputo conquistare il primo posto nella primissima fase del gioco. A lei è toccato il compito di attendere che gli altri avversari terminassero la loro scalata al milione. Arrivata per ultima sullo sgabello di fronte a Gerry Scotti, Sara si è mostrata nel corso della puntata decisa eppure sempre pacata. Capace di notare la bravura dei suoi avversari, ma determinata a vincere.

