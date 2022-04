La Pupa e il Secchione, Alex Belli è Pupo per una sera (e torna anche Flavia Vento)

La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

Sentivamo forse la mancanza di Alex Belli in televisione? Magari qualcuna di noi sì, e non stupisce affatto la sua presenza nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione, in onda il 5 marzo 2022. Il programma condotto da Barbara D’Urso vede il ritorno della cosiddetta “chimica artistica”, ma non solo, perché c’è anche un’altra attesa ricomparsa: quella di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare lo show.

La Pupa e il Secchione: Alex Belli è il Pupo per una sera

Nella puntata del 5 marzo de La Pupa e il Secchione, Alex Belli è presente in studio in qualità di Pupo per una sera. Un ospite speciale, ma che era in parte stato annunciato dallo stesso Belli: non aveva affatto escluso di fare un salto dalla D’Urso. In ogni caso, il suo è un ruolo importante, poiché ha modo di assegnare due bonus alle coppie, determinando la classifica finale.

Dal momento in cui è presente anche Soleil Sorge, la domanda nasce spontanea: avremo modo di rivedere la loro chimica artistica? Ha tenuto banco per ben 49 puntate del GF Vip 6. Ha appassionato gli spettatori e poi, come per tutti i sipari che vengono tirati troppo per le lunghe, ha stancato. Persino Alfonso Signorini, conduttore del programma, si era detto stufo delle dinamiche di Belli.

Non è finita qui: all’interno del programma della D’Urso, c’è anche Mila Suarez, che è la sua ex fidanzata. E non manca Mirko Gancitano, che invece è il suo migliore amico. La nuova puntata de La Pupa e il Secchione promette già scintille: siamo certe che non deluderà affatto e che regalerà qualche momento carico di show da non dimenticare.

Il ritorno di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione

Nella puntata del 5 marzo è comunque previsto anche il “ritorno” di Flavia Vento, che adesso vuole spiegare le motivazioni del suo abbandono. Nel corso dei reality show a cui ha partecipato la showgirl, si è sempre tirata indietro. “Barbara, non ne voglio parlare, è successa una cosa abbastanza grave, mia personale, posso non volerne parlare?”

La Vento aveva scelto di ritirarsi, prendendo parte alla puntata in diretta da casa sua. Per quell’occasione, Antonella Elia si era scagliata contro di lei: le scintille non erano mancate, e la Elia aveva accusato Flavia di essere “patetica” e di reiterare nello stesso comportamento in tutti i reality a cui ha partecipato, ritirandosi sempre dopo qualche giorno.

Paola Caruso entra ufficialmente in gioco come Pupa

Aveva preoccupato il ricovero di Paola Caruso: dopo i suoi problemi di salute, la Pupa è ora pronta per entrare in gara e ovviamente fare la conoscenza del Secchione con cui si troverà a fare coppia. La showgirl aveva annunciato i suoi problemi sul profilo Instagram: “Ero in quarantena da giovedì per fare la Pupa ed entrare nella villa”. In quei giorni aveva ammesso di non sentirsi molto bene e di avere avuto una reazione allergica. Adesso che sta molto meglio, è pronta a mettersi in gioco. Quella che si preannuncia è una puntata all’insegna di dinamiche già conosciute, ma che possono offrire ancora risvolti interessanti.