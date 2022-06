Johnny Depp, sfuma l’ingaggio milionario. Il ruolo che non interpreterà più

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Diciamoci la verità: Johnny Depp ha interpretato ruoli iconici, indimenticabili, che sono entrati nell’immaginario collettivo. Possiamo forse dimenticarci del suo sodalizio con Tim Burton? No, certo che no. Ma c’è forse un ruolo che Johnny ha vestito in modo incredibile, cucendoselo addosso, e che nessun altro avrebbe potuto rendere così famoso: il Capitan Jack Sparrow. Si era diffusa la notizia che fosse in trattativa per tornare a vestire il ruolo – per 300 milioni di dollari. Ma le voci sono state smentite. E per fortuna.

Johnny Depp, la smentita sulle trattative con la Disney per I Pirati dei Caraibi

La saga de I Pirati dei Caraibi è un grande classico. Dal primo film, al fianco di Orlando Bloom e Keira Knightley, fino a La Vendetta di Salazar nel 2017, sono ormai passati anni. Un franchise che ha conquistato il pubblico, grandi e piccini, e che è ormai una delle colonne portanti del cinema. Ma perché si è parlato tanto del ritorno di Depp nel suo ruolo iconico?

Per cinque film, Johnny Depp e la sua Perla Nera ci hanno fatto sognare. Una fonte aveva svelato a Poptopic nei giorni scorsi che ci fosse in ballo un accordo da 300 milioni di dollari per tornare a salpare i mari ancora una volta. Dopo la vittoria al processo contro l’ex moglie Amber Heard, sarebbe stato un colpaccio per Johnny, anche solo per l’ingaggio ultra milionario.

L’insider aveva aggiunto che Disney vuole assolutamente “aggiustare” la sua relazione con Depp. Ma – purtroppo o per fortuna – il portavoce dell’attore ha smentito categoricamente a Fox News Digital il ritorno de I Pirati dei Caraibi 6.

Johnny Depp non vuole tornare a interpretare Jack Sparrow

“Se la Disney venisse da te con 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo ti indurrebbe a tornare a lavorare con loro in un nuovo film de I Pirati dei Caraibi, giusto?”. Questa domanda era stata posta dall’avvocato di Amber Heard – Ben Rottenborn – in occasione del processo che si è tenuto in Virginia. La risposta di Depp non aveva lasciato spazio ad alcun dubbio già ai tempi. “Corretto”. L’attore, infatti, tramite la sua avvocata Camille Vasquez, ha spiegato di essersi sentito tradito dalla Disney.

Perché sarebbe ora di andare avanti

Sì, ci ha fatto sognare. Sì, il suo personaggio è entrato nell’immaginario collettivo. Chi di noi non ha mai usato una delle sue espressioni? Chi di noi non ha mai voluto incontrare Jack Sparrow e partire all’avventura? Ma è tempo di passare oltre, di chiudere questo capitolo. Dopo la vicenda che l’ha visto protagonista, Depp meriterebbe qualcosa di più che un ritorno al passato dal sapore di “contentino”.

Nuovi ruoli, nuove prospettive. Per quanto ci siamo innamorate del Pirata, gli anni sono inevitabilmente trascorsi ed è ora di guardare al futuro, perché sedimentarsi nel passato non porta quasi mai a nulla di buono. Siamo certe che Depp saprà stupire, che tornerà al cinema, che riprenderà a recitare. Ma lo farà in un’altra veste, e soprattutto mantenendo la sua parola e la dignità. Il che non è affatto scontato.