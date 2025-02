Fonte: IPA Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è stata una delle ospiti del salotto di Verissimo, nella puntata del 23 febbraio 2025. La cantante ha festeggiato con Silvia Toffanin il Premio alla Carriera ricevuto durante l’ultimo Festival di Sanremo, raccontando a lei e al pubblico la gioia provata nel ricevere quest’onorificenza. In un abito rosso fiammante l’artista è apparsa raggiante ma non ha perso l’occasione per ricordare il suo grande amore, Fausto Pinna, scomparso lo scorso agosto.

Iva Zanicchi, la dedica al compagno scomparso

Iva Zanicchi sta vivendo un momento molto importante della sua carriera. La cantante, infatti, ha ricevuto un riconoscimento prestigioso nel corso del Festival di Sanremo 2025: il Premio alla Carriera. L’artista, presente nella puntata di Verissimo del 23 febbraio 2025, si è detta molto contenta di questo riconoscimento e ha voluto ringraziare Carlo Conti: “Grazie a Carlo Conti che ha pensato a me, è stato molto affettuoso, carino… Appagante, una grande soddisfazione”.

Iva Zanicchi ha ricordato il suo primo Festival, vissuto ben sessant’anni prima: “Ero talmente emozionata che mi hanno sbattuta fuori subito, poi mi sono rifatta”, ribadendo il fatto di essere contenta di aver ricevuto questo premio in vita. A domanda diretta di Silvia Toffanin, l’artista ha svelato di aver ricevuto i complimenti di Ornella Vanoni: “Mi hanno chiamata in tante, ma la prima è stata Ornella Vanoni, è stata carinissima, affettuosa, mi ha detto delle cose vere”.

La cantante, oltre a congratularsi con lei e averle detto che si merita tale riconoscimento, le ha voluto dare dei consigli: “Presentati bene, non raccontare barzellette, vestiti in modo sobrio ed elegante, non strafare nel canto. Ornella sei un’amica, sincera e vera”.

Iva Zanicchi ha dedicato il Premio alla Carriera a due persone, la prima è la sua mamma: “A due persone, la prima persona è la mia mamma, è banale ma io ho avuto una mamma speciale, perché si è tolta letteralmente il pane di bocca per poter fare in modo che io potessi cantare. Io ero nata in un paesino dove non c’era neanche la strada, per cui lei ha voluto con tutte le forze che io potessi cantare”.

La seconda è Fausto Pinna, detto ‘Pippi’: “Era inevitabile che io lo dedicassi a Pippi, perché quando sono entrata sul palco… Prima d’entrare mi hanno tolto l’orologio, allora ho avuto un attimo di, sai le piccole cose che ti sbarellano, poi mi sono fatta forza, ho guardato in alto e ho pensato ‘Pippi se fossi qua saresti troppo contento’, perché ogni volta che io cantavo lui piangeva”. La cantante ha rivelato, quindi, che come accaduto a Tony Effe, anche a lei è stato tolto un gioiello prezioso prima di esibirsi sul prestigioso palco.

Sul suo ex compagno, scomparso lo scorso agosto, ha aggiunto: “Mi ha seguito sempre ovunque… Io ancora ce l’ho dentro il cuore, lo sento vicino, soprattutto alla sera”.

Iva Zanicchi, progetti futuri

Parlando di Fausto Pinna a Verissimo, Iva Zanicchi ha svelato di aver passato un periodo buio: “Ho passato mesi sdraiata sul divano, con i miei due cani vicini che non mi lasciavano mai, a dormire tutto il giorno”. Ma in seguito, grazie anche all’aiuto di ‘Pippi’, ha deciso di riprendere a vivere: “Son tornata con la voglia di fare”.

La cantante ha raccontato che presto uscirà un suo nuovo disco, con la partecipazione anche di Cristiano Malgioglio: “Comincio a studiare perché sto realizzando un disco, sarà l’ultimo della mia vita? Non lo so”. Infine l’artista ha voluto dare un consiglio a tutti i suoi ammiratori: “Amare tutto, amare la musica, le persone, la gente, l’arte, leggere, scrivere, tutto, questo fa si che la tua mente sia impegnata, occupata”.